Franz Müntefering kommt nach Biberach

Der SPD-Politiker Franz Müntefering spricht am Mittwoch, 5. Februar, im Martin-Luther-Gmeindehaus in Biberach über „Älter werden in dieser Zeit – einsam?“. Beginn ist um 10 Uhr. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung in Kooperation mit Caritas und Diakonie.

Franz Müntefering war unter Bundeskanzler Gerhard Schröder zeitweise Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, dem Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel gehörte er von 2005 bis 2007 als Arbeits- und Sozialminister an. 2013 zog er sich aus der aktiven Politik zurück, blieb aber in vielfacher Weise sozial engagiert. Seit 2015 ist er Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO).

Müntefering befasst sich in seinem Vortrag mit dem „Älter werden“ in unserer Zeit. Unsere Lebenserwartung liegt bei derzeit über 80 Jahren und sie steigt weiter. Das ist eine Chance für ein gutes Leben „obendrauf“. Vieles andere verändert sich aber auch: Gesundheitsförderung und soziale Sicherung, soziale Kontakte und Mobilität zum Beispiel. „Es ist vernünftig, sich damit auseinanderzusetzen – und Einsamkeit vorzubeugen. Denn sie kann im Alter zu einem echten Problem werden“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.