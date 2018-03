Französische Kultur zieht Schüler in ihren Bann

23 Schüler von Schulen in Biberach und Umgebung sind in den Faschingsferien nach Valence gefahren, um dort ihre Austauschfamilien zu besuchen. Die Jugendlichen erlebten ein umfangreiches Besichtigungsprogramm und verbesserten bei den Gesprächen mit den Gastgebern ihre Französischkenntnisse.

Voller Vorfreude verließen die 23 Gymnasiasten begleitet von drei Mitgliedern des Städte Partner Biberach mit dem Bus Biberach. In Valence angekommen, verbrachten sie das Wochenende bei den Gastfamilien. Viele lernten das Département „Drôme“ in diesen Tagen kennen, welches eine Region im Südosten Frankreichs ist und als Tür der Provence gilt.

Am Montag wurde die Gruppe dann bei einer Stadtführung durch einige wichtige Gebäude und Straßen von Valence geführt, die einen echten, typischen französischen Flair und beeindruckende Geschichten zeigten. Später am Tag erhielten alle einen herzlichen Empfang im Rathaus durch Olivier Desseaux, der im Gemeinderat unter anderem für Städtepartnerschaften zuständig ist , und weiteren Mitgliedern des Valencer Partnerschaftskomitees. Am Dienstag unternahm die gesamte Gruppe einen Tagesausflug nach Lyon, der drittgrößten Stadt Frankreichs, die eine Stunde nördlich von Valence entfernt liegt.

Die französischen und deutschen Austauschschüler besichtigten dort die Basilika „de Fourvière“, dann das nahgelegene römische Amphitheater und zum Schluss die Altstadt von Lyon. Beim anschließenden Besuch im Kino- und Miniaturmuseum waren echte Requisiten aus berühmten Filmen zu sehen, wie Harry Potters Einladung nach Hogwarts. Nach einer Stärkung mit frischgemachten Crêpes ging es wieder zurück Valence.

Den Rest der Woche verbrachten die Schüler mit ihren Gastfamilien, mit Ausflügen und Besichtigungen verschiedener Schlösser in der Umgebung, Skifahren oder Familienabenden. Die französische Kultur, die Sprache und das Lebensgefühl der französischen Freunde zog die Gäste während dieser kurzen Zeit in ihren Bann, auch wenn die eine oder andere zwischendurch von Heimweh geplagt wurden. Schweren Herzens musste am Samstag dann auch schon wieder Abschied genommen werden, doch neben Französischkenntnissen bleiben eine Menge neuer Erfahrungen und Freunde. Schon jetzt freuen sich die Schüler auf die Fortsetzung des Austauschs im Herbst. Die Begleiter von Städte Partner Biberach nutzten die Gelegenheit, um mit Vertretern des Partnerschaftskomitees anstehenden Aktivitäten zu besprechen.