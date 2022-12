Franka Deutsch gewinnt den Schulentscheid an der Dolli

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Franka Deutsch ist die Gewinnerin des Schulentscheids an der Dollinger-Realschule in Biberach. Die Sechstklässlerin setzte sich im 64. Vorlesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gegen fünf Mitschülerinnen durch. Alle Schulsieger starten nun in die nächste Runde des Wettbewerbs – den Kreisentscheid, welcher Ende Januar 2023 stattfindet.

Mit Engagement und Lesefreude zogen die Dolli-Schülerinnen der Klassen 6a bis f in der Aula ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in den Bann. Als Klassensiegerinnen traten an: Sabina Halilova (6a), Franka Deutsch (6b), Nelli Beck (6c), Kardelen Mestan (6d), Isabel Kron (6e) und Nina Tomsic (6f). Letztlich konnte Franka Deutsch die Jury ganz besonders mit ihrer Vorleseleistung überzeugen. In der ersten Runde wurde aus einem selbst gewählten Buch vorgelesen. Anschließend folgte die Fremdtextrunde, in der die Schülerinnen fortlaufend ein Stück aus einem Überraschungsbuch vorlasen. Sowohl bei der Kür, als auch bei der Pflicht kam es dabei auf die Lesetechnik und die Interpretation der Textstellen an. Alle klassenbesten Vorleserinnen der Dolli wurden im Anschluss mit einer Urkunde ausgezeichnet und erhielten einen Buchpreis. Denn wer liest, gewinnt immer. Die Spannung war dann natürlich groß, wem Schulleiter Marcus Pfab zusätzlich die Urkunde der Schulsiegerin überreichen wird. Die Buchpreise wurden dankenswerterweise wieder von der Stadtbuchhandlung ausgewählt und gestiftet. Die Jury setzte sich aus der letztjährigen Schulsiegerin Leni Manz, Birgitta Marius-Mohr als Vertreterin der Stadtbuchhandlung, Schulleiter Marcus Pfab und seinem Stellvertreter Marcus Selg sowie den Dolli-Deutschlehrerinnen Aniko Oszvald und Alexandra Völkle zusammen.

Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schüler der sechsten Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Er ist der größte und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.