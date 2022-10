Frank Welser zum PG-Abteilungsleiter ernannt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Biberacher Pestalozzi-Gymnasium (PG) wurde Frank Welser zum Abteilungsleiter für die naturwissenschaftlichen Fächer ernannt. Der Mathematik- und Sportlehrer tritt damit die Nachfolge von Karin Ilg an, die Ende letzten Schuljahres pensioniert wurde.

Mit Frank Welser übernimmt ein versierter Kenner des PG diese wichtige Position in der erweiterten Schulleitung. Neben dem jahrelangen Fachvorsitz in Sport, der Tätigkeit als Verbindungslehrer sowie im Personalrat war er als Oberstufenberater Ansprechpartner für viele Schüler. Zudem arbeitete er als Multimediaberater und leitete den Schulsanitätsdienst. Seit fünf Jahren war er zudem Rektoratsassistent und hat also tiefe Einblicke in Schulorganisation erhalten.

Als Abteilungsleiter übernimmt Frank Welser neben der Verantwortung für die naturwissenschaftlichen Fächer (und Musik) auch die Aufgabe, den Ganztagesbetrieb zu organisieren, die Bildungspartnerschaften zu pflegen sowie die Oberstufe zu koordinieren. Der PG-Schulleiter Peter Junginger: „Wir sind froh, dass wir für Frau Ilg einen kompetenten Nachfolger finden konnten, der sich schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen an der Schule bewährt hat.“