Fragen für Ratssituzung online einreichen

Die nächste Gemeinderatssitzung in Biberach findet am Montag, 21. November, statt. Dabei wird wieder eine Bürgerfragestunde angeboten. Bürger können Fragen und Anregungen zu städtischen Angelegenheiten im Vorfeld, aktuell bis spätestens 21. November, 10 Uhr einreichen. Hierfür steht auf der städtischen Internetseite ein Onlineformular unter www.biberach-riss.de/bürgerfragestunde-online/ zur Verfügung. Die Namen der Fragesteller werden in der Sitzung benannt.

Dieses Verfahren wird aufgrund der Corona-Pandemie gewählt, da seit Frühjahr 2020 die Biberacher Ratssitzungen in der Gigelberghalle stattfinden. Damit soll garantiert werden, dass die eingereichten Fragen eindeutig der Bürgerfragestunde zugeordnet werden können. Pro Bürger sind drei Fragen erlaubt. Da anonyme Bürgeranfragen nicht beantwortet werden, muss im Formular der Vor- und Nachname angegeben werden. Für mögliche Rückfragen ist die Angabe der E-Mail-Adresse erforderlich.

Zu den eingegangenen Themen bezieht die Verwaltung in der Sitzzng kurz Stellung, sofern die jeweiligen Fragesteller anwesend sind.