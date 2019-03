Frühlingsserie: Wer richtig plant, verbringt weniger Zeit in der Küche

Zwölf Frauen haben sich am Mittwochabend in der Lehrküche der AOK Biberach getroffen, um mehr über die Kunst des Meal Preppings zu lernen. Eingeladen zu dem Kurs hatte die „Schwäbische Zeitung“ zusammen mit der AOK Ulm-Biberach.

Wie Kursleiterin Gudrun Mack gleich zu Beginn erklärte, ist mit dem englischen Begriff nichts anderes gemeint als vorzukochen – und sich die Woche so durchzuplanen, dass mit wenig Aufwand jeden Tag etwas Leckeres auf dem Tisch steht. Bei einer kurzen Fragerunde stellte sich heraus, dass alle Teilnehmerinnen etwas gemeinsam haben. Alle kochen gern. Doch manchmal mangelt es trotzdem an Ideen, wie es gelingt, lecker zu kochen, ohne dabei jeden Tag eine Stunde in der Küche zu stehen. Einige der Frauen stehen noch im Berufsleben, müssen an manchen Tagen für Mann und Kinder vorkochen. Andere wollen für sich selbst ohne großen Zeitaufwand Essen fürs Büro oder für zuhause zubereiten.

Gudrun Mack klärte in der ersten Stunde darüber auf, welche Lebensmittel jeder Haushalt immer im Haus haben sollte und welches Gericht sich wie lange einfrieren lässt. Danach tauschten sich die Frauen darüber aus, wie man zum Beispiel Kartoffeln auf vielfache Weise verwenden kann. „Wenn Sie am Samstag einen ganzen Topf voller Kartoffeln kochen, können Sie am ersten Tag Pellkartoffeln, am zweiten Kartoffelbrei und am dritten Kartoffelsuppe machen“, zählte die Ernährungsberaterin auf. Die Teilnehmerinnen hatten noch viele andere Ideen, wie etwa den übrigen Kartoffelsalat am nächsten Tag in der Pfannen anzubraten. In der lebhaften Diskussion wurde deutlich, dass es mit guter Planung möglich ist, Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Nudeln oder Reis am Wochenende in großer Menge vorzukochen und dann auf vielfältige Weise zu verwenden. Wer in der Speisenzubereitung kreativ sei, erklärte Mack, dem gelinge es auch, möglichst wenig Lebensmittel wegzuschmeißen.

Mehrere Frauen erzählten, dass sie auch gerne am Wochenende in großen Mengen vorkochen und einen Teil dann einfrieren würden. Auch das gehöre zum Meal Prepping, so Mack. Dabei müsse jedoch darauf geachtet werden, die Gefriere regelmäßig zu leeren. Mehr als sechs Monate solle kein vorgekochtes Gericht im Kühlfach bleiben.

Nach der Theorie ging es ans Kochen. Die Frauen teilten sich auf. Zehn Gerichte gab es zum Ausprobieren: von Omas Pizzasuppe, über griechischen Schichtsalat bis hin zu Spaghetti-Carbonara-Muffins. Stefanie Scheffold probierte sich an einem Rezept für ein afrikanisches Stew. „Ich koche sehr gerne und freue mich immer über neue Ideen. Und Afrikanisch esse ich tatsächlich sehr gerne“, erklärte sie.

Tanja Jäckle war die jüngste Teilnehmerin. Die Studentin lebt eigentlich in Köln, besucht diese Woche jedoch ihre Eltern in Ummendorf. Zusammen mit Mutter Angelika hatte sie sich für den Kurs angemeldet. Zusammen bereiteten sie ein Couscous-Gemüse-Curry vor. Während der Vorbereitung ging Kursleiterin Gudrun Mack von Tisch und Tisch und gab weitere Tipps. Am Ende des Kurses wurde gemeinsam gegessen.