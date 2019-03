Frühlingsserie: Liebevoller Umgang mit Seele und Körper

Nicht nur körperliche Gesundheit spielt eine entscheidende Rolle. Seelische und psychische Gesundheit rückt immer mehr in den Vordergrund. Die Krankheitstage der Arbeitnehmer häufen sich. Wie sich Betroffene schützen und ihre seelische Gesundheit ins Gleichgewicht bringen können? Tanja Bosch hat mit Sabine Hirschberger, AOK-Fachkraft für Bewegung und Entspannung, gesprochen.

Frau Hirschberger, was bedeutet Resilienz?

Resilienz bezeichnet man als psychische Widerstandsfähigkeit, also eine Art Schutzfunktion für die seelische Gesundheit im Umgang mit Krisen. Ursprünglich stammt das Wort Resilienz aus der Physik, es bezeichnet die Verformbarkeit eines Körpers, der am Ende wieder in die ursprüngliche Form zurückkehrt. In der modernen Psychologie wird der Bambus als Symbol für Resilienz verwendet. Bambus ist tief verwurzelt und kann trotzdem komplett umgebogen werden.

So wie wir Menschen? Haben wir alle diese psychische Widerstandsfähigkeit in uns?

Ja, wie bei uns Menschen, manchmal haben wir ganz schön Gegenwind, es kommen Krisen, die uns zu schaffen machen und trotzdem gelingt es uns mal besser, mal schlechter, wieder in unser Gleichgewicht zu kommen. Resilienz ist eine Fähigkeit, die erlernt wird. In der Kindheit lernen wir durch Erwachsene, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, aber auch im Erwachsenenalter können wir lernen unseren Umgang mit schwierigen Situationen und Lebenskrisen wie beispielsweise den Verlust des Partners, des Arbeitsplatzes oder auch bei Krankheiten zu verbessern.

Warum ist dieses Thema aktuell so bedeutend?

Psychische Gesundheit rückt immer mehr in den Fokus. Mittlerweile fehlen Arbeitnehmer wegen psychischen Erkrankungen ähnlich oft wie wegen Rückenschmerzen. Die Zahlen sind in den vergangenen zehn Jahren drastisch gestiegen. Viele Menschen können mit ihrer beruflichen und auch privaten Situation nicht umgehen. Unsere Welt hat sich stark verändert, es geht alles schneller, man hat keine Zeit mehr, der Druck in der Arbeitswelt steigt und auch der Leistungsdruck an sich selbst – auch in der Gestaltung der Freizeit. Die Erholungsphasen fehlen häufig.

Was können Betroffene dagegen tun?

Die AOK hat darauf reagiert und das Lebe-Balance-Programm auf den Markt gebracht, welches das Institut für wissenschaftliche psychologische Prävention Freiburg für die AOK entwickelt hat. Das Angebot richtet sich an gesunde Menschen, die sich ab und zu überfordert fühlen. Es gibt Übungen, wie man seine seelische Gesundheit stärken kann.

Haben Sie Tipps, wie man das macht?

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sogenannte Lebenskünstler besser darin sind, Probleme zu lösen, als Menschen, die immer alles bis ins kleinste Detail planen. Sie sind besser im Hier und Jetzt verankert und durch Achtsamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick wohl stärker verwurzelt. Zudem muss man mit sich selbst liebevoll umgehen und nach seinen Bedürfnissen schauen, das ist sehr wichtig. Menschen, die ihr Leben beispielsweise als sinnvoll erachten, sind viel stabiler im Leben. Wichtig ist auch eine soziale Verbunden, das soziale Netzwerk spielt eine entscheidende Rolle. Es bringt nichts, wenn man 1000 Facebook-Freunde hat, aber keiner da ist, der einen mal in den Arm nimmt.

Gibt es eine spezielle Übung, die man machen kann?

Es gibt eine ganz gute und kurze Meditationsübung, die nennt sich liebevolle Güte zu sich selbst. Man wiederholt einfach ein paarmal die folgenden Sätze: Ich darf glücklich sein. Mir darf es gut gehen. Ich darf zufrieden sein, so wie ich bin. Ebenso sollte man alles, was man tut, achtsam tun wie zum Beispiel Kaffeetrinken, Zähneputzen, Eincremen oder Geschirrspülen.