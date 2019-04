Frühlingsserie: „Der Rücken braucht ständig Bewegung“

Rückenschmerzen gehören in Deutschland zu den häufigsten gesundheitlichen Beschwerden. In den meisten Fällen sind sie nicht auf Schäden an der Wirbelsäule zurückzuführen. Mindestens 85 Prozent der Bevölkerung haben oder hatten einer Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge schon einmal Rückenschmerzen. Frauen leiden öfter darunter als Männer. Was man für seinen Rücken tun kann? Tanja Bosch hat mit Sportwissenschaftlerin Anja Jedelhauser von der AOK gesprochen.

Frau Jedelhauser, sind Rückenprobleme immer noch die häufigste Ursache für Krankschreibungen?

Ja, das ist schon noch der Fall. Allerdings haben Rückenschmerzen die unterschiedlichsten Ursachen. Es sind nicht nur körperliche Mängel, die zu Rückenproblemen führen. Vieles kommt auch von der Psyche. Denn, was viele Menschen nicht wissen: Bei 80 Prozent aller Betroffenen haben Rückenprobleme unspezifische Ursachen, das heißt, es kommen unterschiedliche Faktoren zusammen. Nur bei 20 Prozent ist die Ursache ganz klar wie zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall.

Was sind die Ursachen für die hohe psychische Belastung?

Vieles ist einfach Stress. Die psychosoziale Belastung, vor allem in der Arbeitswelt, steigt. Es gibt Konflikte mit Kollegen, viele sind mit ihrer Arbeit unzufrieden und das wirkt sich auf den Körper aus. Aus Angst und Stress spannen wir unbewusst die Muskulatur an. Das ist einfach ein Reflex, der Rücken leidet dabei besonders. Es kann aber auch zu Kopfschmerzen kommen.

Was kann man dagegen tun?

Man sollte auf seinen Körper hören und darauf achten, wie er in bestimmten Situationen reagiert. Bei Stress muss jeder für sich selbst eine Lösung finden. Es gibt aber einige Entspannungsverfahren, die angewendet werden können wie beispielsweise die Progressive Muskelentspannung nach Jakobson. Ebenso wichtig ist die tägliche körperliche Aktivität. Wer viel vor dem PC sitzt, sollte immer mal wieder aufstehen. Der Rücken braucht ständig Bewegung. Wichtig ist dabei auch dynamisches Sitzen. Man sollte die Position häufig wechseln.

Kann Muskelaufbautraining hilfreich sein?

Auf jeden Fall. Bei vielen entstehen Rückenschmerzen durch eine schwache Muskulatur. Da kann man schnell Abhilfe schaffen. Wichtig ist dabei, nicht nur den Rücken zu trainieren, sondern auch den Bauch und die Seiten. Denn die Bauchmuskulatur ist der Gegenspieler der Rückenmuskulatur, es sollte keine Dysbalance entstehen.

Wie kann man seinem Rücken Gutes tun ohne viel Aufwand?

Ganz einfach ist das mit einem Thera-Band, das ist super und passt in jede Handtasche. Wer in der Mittagspause mal zehn Minuten Zeit hat, um eine paar Übungen zu machen, der wird schnell eine Verbesserung spüren. Eine der einfachsten Übungen kann man im Stehen machen: Ich stelle mich aufrecht hin, strecke die Arme seitlich aus, beuge sie im rechten Winkel nach oben und ziehen die Ellbogen, soweit es geht, nach hinten. Das spüre ich dann im Schulterblatt. Fünf Sekunden halten und dann lösen und wieder von vorn.

Was sollte ich am Arbeitsplatz noch beachten?

Im Büro wäre ein ergonomischer Arbeitsplatz wichtig. Am besten sollte der Tisch höhenverstellbar sein. Zusätzlich müssen Stuhl und Schreibtisch individuell eingestellt werden – rückenfreundlich eben. In der Mittagspause sollte jeder ein bisschen draußen spazieren gehen. Wenn das nicht möglich ist, dann am besten mit dem Rad zur Arbeit fahren oder zu Fuß gehen.

Wann ist eine OP sinnvoll, wenn jemand wirklich Beschwerden hat, die körperlich sind?

Eine OP sollte man immer erst im alleräußersten Notfall in Erwägung ziehen. Mit gezielter Gymnastik kann man seinem Körper aktiv Gutes tun. Oftmals gehen Schmerzen so schnell wie sie gekommen sind, wenn wir ein bisschen mit uns und unserem Körper arbeiten. Durch Bewegung, die Reduzierung von Stress und einem gezielten Muskelaufbau können Rückenschmerzen oftmals schnell gemindert werden.