Frühlingsserie: 30 Sekunden lächeln, sorgt für gute Stimmung

Wer entspannt und achtsam mit sich und seinem Leben umgeht, hat es mitunter leichter, sich auch in stressigen Situationen entspannen zu können. Achtsamkeit und Entspannung sind Zustände, die man sich aneignen kann. Es gibt Tipps und Übungen, die einen den stressigen Alltag nahezu vergessen lassen. Was dabei zu beachten ist und wie man am besten vorgeht? Tanja Bosch hat mit Nicole Braun, Sportfachkraft bei der AOK Ulm-Biberach, gesprochen.

Frau Braun, warum sind Entspannung und Achtsamkeit so wichtig im Leben?

Unser Alltag wird immer noch schnelllebiger. Da sprechen wir zum Beispiel vom 5G-Netz und der schnelleren Datenvermittlung, damit wir noch mehr in noch kürzerer Zeit abarbeiten können. Da kommt unser Geist nicht mehr zur Ruhe. Hier brauchen wir einen bewussten Gegenpol. Die Wortkreation Entschleunigung gefällt mir in diesem Zusammenhang sehr gut. In unserem beschleunigten Alltag bewusst innezuhalten, benötigen wir, um in einem inneren Gleichgewicht zu bleiben und unsere Akkus wieder aufzuladen. Ansonsten drohen psychische Erkrankungen.

Wie können Sie denn am besten entspannen?

Ich habe persönliche, verschiedene Strategien. Wenn möglich, halte ich einen Mittagsschlaf und hin und wieder gehe ich in die Sauna. Zudem verbringe ich meine freie Zeit gerne in der Natur und bin bewusst auch immer wieder nicht per Handy erreichbar.

Haben Sie noch andere Tipps?

Ja. Zunächst sollte jeder sich selbst wichtig nehmen und die eigenen Bedürfnisse kennen und annehmen. Nur wer für sich selbst gut sorgt kann langfristig auch für andere da sein.

Welche Rolle spielt die Natur dabei?

Die Natur kann entscheidend dazu beitragen, das Stresslevel zu senken. Cortisol ist ein Parameter für Stress und Untersuchungen belegen, dass bereits 20 Minuten pro Woche in der Natur den Cortisolspiegel signifikant senkt. Allerdings nur dann, wenn ich die Natur bewusst wahrnehme, also achtsam in der Natur bin. Der Effekt verpufft, wenn man mit dem Handy im Garten sitzt und die Umgebung nicht wahrnimmt. In Japan gibt es mittlerweile einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich mit dem Thema Natur und Gesundheit auseinandersetzt. Als Sportwissenschaftlerin freue ich mich daran, dass Verhaltensweisen, die manche Menschen natürlicherweise durchführen, weil sie merken, dass es ihnen guttut, im Laufe der Zeit auch wissenschaftlich belegt werden können. Da erwarte ich in den nächsten Jahren noch weitere Belege für die entspannende Wirkung der Natur.

Wie kann ich es schaffen, meine Portion Sonnenschein beziehungsweise Frühling auch im Herbst und Winter zu bekommen?

Zum einen sollte ich trotz eventuell schlechter Witterung rausgehen, um genügend Tageslicht für die Produktion des stimmungsaufhellenden Vitamins D zu bekommen und zum anderen kann ich auch meinem Gehirn ein „Schnippchen schlagen“, indem ich für mindestens 30 Sekunden lächle. Man hat herausgefunden, dass dadurch das gleiche Gehirnareal aktiv ist wie bei einem natürlichen Lächeln und sich somit unweigerlich unsere Stimmung hebt.

Bei der AOK gibt es ein Programm, das „Lebe Balance“ heißt, was vermitteln Sie Ihren Kunden da?

Das ist ein Kurs, der sich an psychisch gesunde Menschen richtet mit dem Ziel, die Resilienzfaktoren, also Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit, zu stärken. Grundlage dafür ist die Achtsamkeit, die die Teilnehmer erlernen. Jede der sechs Seminarstunden hat ein eigenes Thema, das für die psychische Gesundheit ein entscheidender Faktor darstellt. Man macht in diesem Seminar eine Art „Timeout“ und schaut auf sein Leben. In dem Seminar bekommen die Teilnehmer bereichernde Impulse für ihren weiteren Lebensweg. Und dabei spielt es keine Rolle, in welchem Alter und in welcher Lebenssituation man sich aktuell befindet.