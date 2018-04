Viele Besucher sind zum Frühlingsbasar des Wieland-Gymnasiums in die Mensa gekommen. Schulklassen verkauften ihre selbst gebastelten Frühlings-Accessoires.

Die Hälfte des Erlöses kommt der Patenschule in Nepal zugute, die andere Hälfte wandert in die Klassenkassen. Veranstaltet wird der Basar von der Schülermitverantwortung (SMV) am Wieland-Gymnasium.