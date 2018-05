Früher Analphabet, jetzt Autor

Kinderbuchautor Tim-Thilo Fellmer hat kürzlich in der Stadtbücherei Biberach aus seinem Buch „Fuffi der Wusel“ vorgelesen. Zugehört haben Erst- und Zweitklässler der Grundschule Hochdorf. Das Besondere an Fellmer ist, dass er erst im Erwachsenenalter Lesen und Schreiben gelernt hat. Er gehörte zur Gruppe der circa 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland. Mittlerweile engagiert er sich für die Alphabetisierung von Kindern und Erwachsenen.

Zu Beginn der Lesung erklärt Fellmer den Kindern, dass man nie aufgeben darf. „Ich habe beim Lesen und Schreiben viele Fehler gemacht. Aber ist das schlimm? Nein. Man darf nie aufgeben“, sagt der Autor. Auch Fuffi, der Wusel, gibt nicht auf, seinem Freund Fauzie zu helfen, seine rote Locke am Bauchnabel wieder zu bekommen. Sie gilt bei Wuseln schließlich als Erkennungszeichen. Dafür nimmt Fluffi sogar in Kauf, dem bösen Zauberer Hasselrassel zu begegnen.

Dass ihm das Lesen lernen schwer gefallen ist, merkt man Fellmer heute nicht mehr an. Natürlich sei das Lernen in der Volkshochschule anfangs schwer gewesen. „Aber als sich nach und nach Erfolge eingestellt haben, machte es ganz viel Spaß“, sagt Fellmer. „Dann habe ich angefangen ganz viel zu lesen.“ In seiner Jugend wurde dem heute 50-Jährigen Legasthenie bescheinigt. „Es ist schade, dass es solch ein Stigma geben muss. Je nach Bundesland gelten Legastheniker sogar als krank oder behindert.“ Wenn Legasthenie, wie bei ihm, in Analphebetismus mündet, sei das genau der falsche Ansatz. „Auch ich habe gedacht, ich sei krank, ich würde das nicht mehr lernen“, erklärt Fellmer. „Das nimmt einem die Motivation.“

Aus diesem Grund setzt sich Fellmer seit Langen in der Stiftung LegaKids dafür ein, Kindern das Lesen beizubringen. Auf der Internetseite der Stiftung können Kinder spielerisch lesen, schreiben und rechnen lernen. Aber auch für die Eltern der betroffenen Kinder hält die Seite viele Informationen zum richtigen Umgang mit Leseschwäche bereit. Die Stiftung bietet auch die kostenfreie Fortbildung „alphaPROF“ für Lehrkräfte an, die in den meisten Bundesländern anerkannt ist.

Fellmer kämpft für staatliche Förderung. „Es gibt Kollegen, die seit über 30 Jahren ehrenamtlich Förderung betreiben“, erzählt Fellmer, der selbst auch kein Geld für seine Arbeit bekommt. „Wir müssen bis zu einem gewissen Grad auch finanziell ausgetattet sein.“

In Deutschland gibt es elf Selbsthilfengruppen für Analphabeten. Eine davon ist der Verein Saluma, der über Facebook auch für Menschen aus Biberach erreichbar ist. Organisiert sind die Gruppen im Alfa-Selbsthilfe Dachverband.