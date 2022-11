Fotowettbewerb „Mein Stück Heimat“ läuft noch bis 20. November

Was ist Heimat? Wo fühlt man sich zu Hause? Noch bis 20. November kann man sein Stück Heimat in einem Foto einfangen und beim Fotowettbewerb im Rahmen der Biberacher Heimattage ins Rennen schicken. Wer teilnimmt, kann unter anderem einen Segelflug über Biberach gewinnen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Biberach.

Die Heimattage 2023 finden in Biberach statt. Und sie regen schon vorab zum Nachdenken über den Begriff Heimat an. Verbergen sich dahinter vertraute Landschaften, der Geburtsort, Familie, Freunde oder vielleicht sogar der Lieblingsverein, ein Lieblingsgericht? Gibt es einen Lieblingsplatz unter einem schattigen Baum oder in einer kuscheligen Sofaecke? Die Geschäftsstelle der Heimattage erhielt in den vergangenen Wochen bereits viele Heimatbilder. Wer nun auch Lust hat, am Fotowettbewerb teilzunehmen, hat noch bis Sonntag, 20. November, Zeit dazu.

Die Teilnahme funktioniert wie folgt: Interessierte senden ihr schönstes Heimat-Foto mit dem Betreff „Mein Stück Heimat“ per E-Mail an Heimattage@Biberach-Riss.de und vervollständigen den Satz „Heimat ist für mich…“. Zudem sollte man dem Foto einen Namen geben und kurz beschreiben, was es darstellt und wo es aufgenommen wurde. Nach Einsendeschluss wird eine Jury die schönsten Bilder küren. Den fünf Bestplatzierten winken Preise, darunter ein Segelflug über Biberach. Außerdem werden die besten Fotos als Postkarten im Rahmen der Heimattage 2023 veröffentlicht. Teilnehmen kann jeder Fotoamateur im Alter von mindestens 16 Jahren mit jeweils einem Foto.