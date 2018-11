Fotografie-Ausstellung erfolgreich beendet

Biberach (sz) - Die Fotografie-Ausstellung von Frank Mosthof in der sich alles um Wassertropfen dreht, ist nun beendet. Mehr als 40 Exponate wurden in den vergangenen Wochen in der Bonhoefferkirche in Biberach zu diesem Thema ausgestellt.

Die Vernissage im Oktober war für den Fotografen und die Musikerin Ulrike Werthmann ein großer Erfolg wie die zahlreichen Gäste belegten. Auch die Folgeveranstaltungen im Rahmen der Ausstellung waren sehr gut besucht. In vielen Gesprächen zwischen dem Fotograf und den Besuchern wurde über die Entstehung der Tropfenbilder und die Bearbeitung der Bilder diskutiert.

In einem Workshop wurde technikbegeisterten Fotografen zudem die komplizierte Technik der elektronischen Tropfensteuerung und der High-Speed-Blitztechnik näher gebracht. Viele Bildbesprechungen rundeten die Ausstellung ab.

Im Hinblick auf den großen Erfolg der Ausstellung und den Zuspruch der Besucher sollen die Bilder, sofern weitere geeignete Ausstellungsorte in Biberach und Umgebung gefunden werden, nochmals gezeigt werden.

Für das Jahr 2019 sind weitere Fotoprojekte des Biberacher Fotokünstlers Frank Mosthof geplant. Eine gemeinsame Vernissage mit Musik von Ulrike Werthmann in den Räumen der Bonhoefferkirche soll 2019 ebenfalls wieder stattfinden.