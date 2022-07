Fotofreunde bieten Foto-Übungen für Jugendliche an

Die Fotofreunde Biberach bieten ein Ferienangebot für Jugendliche an. Bei einem Workshop am Mittwoch, 17. August, unter dem Motto „Was ist Fotografie und wie funktioniert sie?“ erfahren die Teilnehmer von 13 bis 17 Uhr spannende fotografische Ausdrucksmöglichkeiten. Im Vordergrund steht die Schulung des persönlichen Blicks anhand eigener fotografischer Übungen. Je ein Foto der Teilnehmenden wird am Ende des Workshops gemeinsam besprochen.

Der Workshop findet nur bei trockenem Wetter und im Gemeindezentrum St. Martin statt. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Das Angebot ist für Jugendliche ab zwölf Jahren und maximal 15 Teilnehmer geeignet. Mitzubringen ist eine digitale Kamera oder ein Smartphone. Anmeldung bei Helga Rieger, Telefon 07351/76434 oder E-Mail an herieger@yahoo.de. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 10. August.