Fotobanner sollen sensibilisieren

Die Banner der Kampagne „Not for sale“ zeigen Fotos von jungen Schülerinnen aus Friedrichshafen mit der klaren Botschaft, dass Mädchen und Frauen nicht käuflich sind. Die zugehörigen Texte sind kurzgehalten und geben Infos zu den Themen Menschenhandel, Loverboys und Internetkontakte.

Vor allem Eltern und Heranwachsende sollen für Themen wie Cyber-Grooming, Übernachten gegen Sex und Loverboys mit einer speziellen Kampagne sensibilisiert werden. Die Fotografin Lena Reiner aus Friedrichshafen hat eine Kampagne in Form von Fotobannern mit dem Titel „Not for sale“ (nicht zum Verkauf) erarbeitet, deren Zielgruppe eine breite Öffentlichkeit ist. An acht Standorten im Stadtgebiet Biberach (unter anderem am Rathaus, beim Landratsamt oder am Berufsschulzentrum) sind die Banner zu sehen.

Beispielsweise wird auf das Thema Cyber-Grooming aufmerksam gemacht. Internet, Smartphone und soziale Netzwerke gehören zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Es werden Videos oder Bilder angeschaut, Informationen gesucht oder mit Freunden kommuniziert. Gleichzeitig birgt die virtuelle Welt Risiken – darunter die Gefahr, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt zu sein. Cyber-Grooming bedeutet das sexuell motivierte Kontaktieren von Kindern durch erwachsene, fremde Personen im Internet. Die Bannerkampagne versucht daher darauf aufmerksam zu machen sowie erste Informationen und Hilfsangebote an die Hand zu geben.

Die Kampagne wird im Projekt „One Billion Rising“ von der Lokalen Agenda Biberach 21 – AG Geschlechter Gerecht, der auch der Landkreis Biberach angehört, umgesetzt.