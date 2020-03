Forstamt zeigt, wie Bäume zu pflanzen sind

Das Kreisforstamt bietet am Freitag, 20. März, von 13 bis zirka 16.30 Uhr bei Ummendorf eine Pflanzschulung an. Mit der Pflanzung einer neuen Waldgeneration werde der Grundstein für eine zukünftige, klimastabile Entwicklung gelegt, teilt das Landratsamt mit. Allerdings hänge der Erfolg einer Pflanzung von vielen Faktoren ab. Welche Arbeitsschritte nötig sind, was dabei beachtet werden sollte und warum es sich lohnt, sich im Vorfeld intensiver mit dem Thema Pflanzgut und Pflanzung zu beschäftigen, sind Themen der Pflanzschulung. Treffpunkt für die Teilnehmer ist der Parkplatz der Sporthalle Ummendorf auf der rechten Seite der Ortsausfahrt in Richtung Schweinhausen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung unter Telefon 07351/527021 oder 07351/52 7029.