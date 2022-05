Folgen des Ukraine-Krieges treffen regionale Wirtschaft in ganzer Breite

Die Auswirkungen der Invasion Russlands in die Ukraine bekommt die regionale Wirtschaft in ihrer ganzen Breite zu spüren. In einer IHK-Umfrage gab in allen Branchen die Mehrheit der Unternehmen an, negativ betroffen zu sein. Insgesamt werden die Geschäfte von drei Viertel der hiesigen Unternehmen vom Krieg und seinen Auswirkungen beeinträchtigt. Das berichtet die IHK.

Zehn Prozent davon sind aufgrund ihres direkten Engagements in Russland, der Ukraine oder in Belarus oder durch den Verlust von Kunden direkt betroffen. Über steigende Energie- und Rohstoffpreise, gestörte Lieferketten und Warenengpässe fühlen sich zudem fast zwei Drittel der Unternehmen indirekt betroffen. Lediglich ein Viertel der Betriebe spürt bislang keinerlei Auswirkungen durch den Krieg und die Sanktionen. Besonders betroffen von der aktuellen Lage sind die Branchen Industrie und Transport und Verkehr: Hier spüren jeweils etwa 90 Prozent die Folgen.

„Zu Beginn dieses Jahres rechnete die regionale Wirtschaft noch mit einer baldigen Belebung“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Engstler-Karrasch. „Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sind die ursprünglichen Erwartungen jedoch hinfällig geworden. Mit zunehmender Dauer des Krieges und mit jeder Verschärfung der Sanktionen wächst die Betroffenheit der hiesigen Wirtschaft. Der ersehnte Aufschwung rückt in immer weitere Ferne.“ Trotz der schmerzlichen Einbußen höre die IHK aber kaum Kritik an den bislang verhängten Sanktionen.

Die häufigste Folge des Krieges und der Sanktionen sind höhere Energiepreise: 87 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie hierdurch zusätzlich belastet werden. Im Einzelhandel, im Verkehrsgewerbe sowie in der Industrie klagen dabei überdurchschnittlich viele Betriebe darüber. Die bereits durch die Pandemiefolgen gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Vorleistungen nehmen bei knapp zwei Drittel der Unternehmen durch die aktuelle Situation weiter zu, ebenso wie die Störungen der bereits angeschlagenen Lieferketten (56 Prozent). Knapp die Hälfte der Betriebe (46 Prozent) berichteten von fehlenden Rohstoffen und Vorprodukten für die Produktion. Bei knapp einem Viertel der Befragten (23 Prozent) kam es bereits zu Produktionsausfällen. Jedes zehnte Unternehmen bringen diese Folgen in eine deutlich schlechtere Finanzlage bis hin zur Insolvenzgefahr.

An der IHK-Blitzumfrage zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges haben 354 Unternehmen aller Größen und Wirtschaftszweige aus der IHK-Region Ulm zwischen dem 15. und 17. März 2022 teilgenommen.