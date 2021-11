Förderverein nimmt weiter Fahrt auf

Zur Hauptversammlung des Fördervereins der Freunde und Förderer des Faustball-Sports in Biberach hat der Vorsitzende Fabian Czekalla die anwesenden Mitglieder kürzlich begrüßen können. Er berichtete über das Geschäftsjahr und darüber, dass man im vergangenen Jahr neue Mitglieder für den Verein gewinnen konnte. Zahlreiche Spenden konnten verbucht werden und der Verein nehme weiter Fahrt auf, um die Arbeit der Faustballer in Biberach finanziell und ideell unterstützen zu können. Auch im Jahr 2020 konnten Zuschüsse in Höhe von 3000 Euro an die Faustballer übergeben werden. Darunter die Anschaffung von Faustbällen für alle Mannschaften, ein Fahrtkostenzuschuss für Spieltage und die Unterstützung der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der U14 weiblich. Nach dem Rückblick des Vorsitzenden stellte Kassiererin Anna Czekalla den Kassenbericht vor, deren Arbeit dann vom anwesenden Kassenprüfer gelobt wurde. Die Entlastung der Vorstandsmitglieder durch die Versammlung erfolgte einstimmig.

Für das Jahr 2021 hat der Förderverein bereits die Anschaffung neuer Faustball-Stangen unterstützt. In der Hauptversammlung der Faustball-Abteilung der TG Biberach (Bericht folgt) wurde ein Zuschuss über 2000 Euro für die Ausstattung der neuen Faustball-Räumlichkeiten am Sportplatz Adenauerallee überreicht, deren Nutzung ab Dezember 2021 möglich sein soll. Nach einer kurzen Aussprache schloss Fabian Czekalla die Hauptversammlung.

Ziele des im April 2014 gegründeten Vereins sind die Gewinnung neuer Mitglieder, um nicht nur finanzielle Mittel zu generieren, sondern vor allem auch um die Bindung und Unterstützung zum Biberacher Faustball-Sport zu stärken.