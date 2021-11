Förderverein Hospiz mit neuem Vorstand

Der Förderverein Hospiz hat seine Mitgliederversammlung abgehalten, bei der über die Jahre 2019 und 2020 Rechenschaft abgelegt und zusätzlich über das laufende Jahr berichtet wurde. Die Mitglieder wählten auch einen neuen Vorstand.

Der Verein zählt aktuell 254 Fördermitglieder. Höhepunkt der durch Corona beeinträchtigten Vereinsaktivitäten war der 18. Palliativ- und Hospiztag aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des stationären Hospizes Haus Maria und SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung). Verschiedene Einrichtungen und zahlreiche der Hospiz- und Palliativarbeit nahestehende Menschen aus dem Landkreis traten der Charta zur Betreuung schwerkranker und sterbender Menschen in Deutschland bei. Der Festvortrag galt dem Thema „Behandlung im Voraus planen“. Durch zahlreiche Redebeiträge wurde deutlich, dass es im Landkreis Biberach ein vorbildliches, weil gut funktionierendes Netz an Hilfeleistungen für sterbenskranke Menschen gibt.

Vorsitzender Egon Lanz bedauerte in seinem Bericht sehr, dass die Pandemie geplante Fortbildungen in Palliativpflege, traditionelle Besuche in Hospizen benachbarter Landkreise sowie Benefizveranstaltungen nahezu unmöglich gemacht hat. Dank großzügiger Spendenbereitschaft konnten die Förderungen während der vergangenen drei Jahre jedoch auf hohem Niveau gehalten werden. Schatzmeister Eberhard Lehmann erwähnte in einem Rückblick, dass der Verein seit seiner Gründung im Jahre 2006 den Betrag von 350 000 Euro an Spenden für das Hospiz Maria, die ambulante Hospiz- und Palliativarbeit sowie Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Sterbebegleitung im Landkreis weitergegeben habe. Der Verein dankt ausdrücklich und herzlich für das hohe Spendenaufkommen.

Zwei Gründungsmitglieder des Vorstands standen nach 15-jähriger Tätigkeit für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung: der Vorsitzende Egon Lanz sowie sein Stellvertreter Hellger Koepff, ebenso der Schriftführer Joachim Schmucker. Neu gewählt wurden als Vorsitzende Michaela Mohl, ihr Stellvertreter ist Matthias Krack von der evangelischen Kirche, das Amt der Schriftführerin hat künftig Silke Jones inne. Schatzmeister Eberhard Lehmann wird seine bereits 15-jährige Tätigkeit fortsetzen. Im Beirat arbeiten Monika Berlinghoff, Siglinde von Bank und Axel Rieber, als Rechnungsprüfer sind weiterhin Erwin Gering und Kurt Gerstner tätig.