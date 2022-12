Förderverein Hospiz blickt zurück und auf kommende Aufgaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem Ausscheiden von Prof. Lanz im vergangenen Jahr begrüßt Frau Dr. Mohl erstmalig die Mitglieder. Nach den vereinsrechtlichen Regularien gibt sie einen Rückblick auf die Aktivitäten in 2021. Durchgeführt wurden der 19. Palliativtag, der Besuch des Hospizes in Kirchbierlingen sowie die Hospizlichtaktion. Die Vorbereitungen für den 20. Jubiläumspalliativtag mit aktuellen Themen und sachkundigen Vortragsrednern sind bereits angelaufen. Er findet am 4.März 2023 im Martin-Luther Gemeindehaus statt.

Schatzmeister Eberhard Lehmann berichtet, dass im vergangenen Jahr gut 35.000 Euro an die verschiedenen Palliativ- und Hospizdienste geflossen sind. Schwerpunktmäßig ans Hospiz Maria. Dort wurde die Erneuerung der Sauerstoffanlage sowie die Neuanschaffung von Betten, Nachttischen und Stühlen finanziell unterstützt. „Bei den Spendeneingängen hatten wir im vergangenen Jahr eine deutliche Delle“, so der Schatzmeister. Der Betrag von 14.000 Euro hat sich leider halbiert. Für dieses Jahr steht die Förderung verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen des Personals mit ungefähr 8000 Euro an.

Einrichtungsleiter Tobias Bär berichtet von einer seit Jahren stabilen Belegung zwischen 90 und 100 Gästen. „Einen italienischen Abend, das Oktoberfest ,sogar eine Diamantene Hochzeit haben unsere Gäste mit uns gefeiert“, schwärmt ein emotional ergriffener Einrichtungsleiter. Das vom Förderverein mitfinanzierte DRK-Glücksmomente-Fahrzeug hatte bereits fünf Einsätze. Bär erinnert sich besonders gut an eine Fahrt zum Media Markt nach Ulm. Diese Fahrt war der letzte Wunsch eines Gastes. Er wollte noch einmal in die dortige CD-Abteilung, in der er jahrelang Musik-CDs gekauft hatte. Am nächsten Tag schlief er friedlich ein.

Siglinde von Bank, Einsatzleiterin der SAPV, berichtet von 3800 Einsätzen im Versorgungsgebiet im vergangenen Jahr. Durchschnittlich dauerte ein Einsatz circa 40 Minuten. Es wurden 484 Patienten zwischen 24 und 100 Jahren betreut. 70 Prozent der Patienten verstarben ihrem Wunsch entsprechend zu Hause, 10 Prozent gingen in ein Hospiz. „Bei 20 Prozent schlossen wir die Behandlung ab, ohne zu erfahren, wie es weiterging“, so die Einsatzleiterin.

Silke Jones, Kontaktstelle Trauer, teilt mit, dass derzeit neun ambulante Hospizgruppen aktiv sind. Sie berichtet, dass der Kinderhospizdienst sich sehr gut etabliert hat. Ein Konzept zur Optimierung der Strukturen entsteht.