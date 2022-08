Förderverein Hospiz besucht neues Hospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit seinem Bestehen besucht der Förderverein Hospiz Biberach jährlich ein Hospiz in der Nähe, dieses Jahr in Kirchbierlingen bei Ehingen. Es wurde im letzten Jahr im ehemaligen Sommersitz der Äbte des Klosters Marchtal nach aufwändiger Restauration eröffnet. Die Leiterin der Einrichtung, Gabriele Zügn, führte die fünfzehn Mitglieder durch die schönen, großzügigen Räumlichkeiten, in denen acht Gäste versorgt werden. Sie erklärte die Betreuung der Schwerstkranken und Sterbenden durch die Mitarbeiterinnen des Hospizes, begleitet von einer regen Diskussion über moderne Palliativpflege.