Förderprogramm hat noch Mittel für offene Jugendarbeit

Innerhalb eines Aktionsprogramms von Bund und Ländern für die offene Jugendarbeit stehen noch Restmittel zur Verfügung. Darauf weist der Landkreis Biberach hin. „Freiwillig, umsonst und an keine Mitgliedschaft gebunden“ seien die maßgeblichen Kriterien für eine Förderung der offenen Jugendarbeit, der Buden und der Vereine im Landkreis durch das Förderprogramm „Take it!!!“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Aktionsprogramm des Bundes und der Länder „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ wird durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Mitteln des baden-württembergischen Staatshaushalts gefördert. In der ersten Förderrunde im Landkreis Biberach wurden viele Anträge bewilligt. Nun stehen Restmittel zur Verfügung, für die Anträge gestellt werden können. Über sie wird fortlaufend entschieden, bis die Fördermittel aufgebraucht sind. Gefördert werden Beschaffungen und Aktivitäten in Jugendhäusern, Jugendtreffs und anderen offenen Einrichtungen sowie zusätzliche Honorarkosten bei freien Trägern. Der Grund für die Beantragung muss im Zusammenhang mit der Coronapandemie stehen. Auch Buden können bezuschusst werden. Voraussetzung ist, dass sie Teil der Jugendarbeit der jeweiligen Gemeinde sind.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Kreisjugendreferats unter www.ju-bib.de. Antragstellerinnen und Antragsteller können sich auch im Kreisjugendreferat Biberach beraten lassen. Kontakt: Jessica Branz, jessica.branz@biberach.de, 07351/52-7676 (am Montag ganztags und am Donnerstagvormittag erreichbar).