Förderpreis für Umweltprojekt

Beim Umweltwettbewerb des Bundesforschungsministeriums haben fünf Schülerinnen und Schüler des Wieland-Gymnasiums für ihre sehr guten Leistungen einen Förderpreis erhalten. Ihr Projekt war es, Kunststoffabfälle sortenrein trennen zu können, damit diese Wertstoffe leichter wiederverwendet werden können. Sortenreine Kunststoffe können leicht wieder eingeschmolzen und zu neuen Kunststoffe verarbeitet werden.

Die von Daniela Bernlöhr und Markus Kühne betreuten Neuntklässler hatte dazu die Idee, die Kunststoffe je nach Sorte mit Hilfe von ungiftigen Leuchtfarbstoffen zu markieren. Diese leuchten nur im UV-Licht und stören so nicht bei der Verpackung. Lina Bernlöhr und Evelyn Grundl haben unterschiedliche Farbstoffe auf ihre Leuchtintensität getestet und diese in unterschiedlichen Kunststoffproben eingeschmolzen. Cosmin Fiegen, Adrian Keppler und Samuel Fuchs haben dazu passend eine Sortiermaschine entwickelt, die die Farbstoffe erkennt und die Kunststoffteile dann sortieren kann. Abschließend waren die Schüler sogar bei der Firma Südpack in Ochsenhausen, um sich über die Machbarkeit ihrer Idee zu informieren und zusammen mit Südpack Leuchtfolien herzustellen.