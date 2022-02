Fördermittel für 24 Städte und Gemeinden

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat am Freitag die Entscheidung über die Verteilung der Mittel aus dem Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELR) für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Insgesamt fließen 4,83 Millionen Euro in 68 Projekte in 24 Städte und Gemeinden des Landkreises Biberach. Das teilen das Landratsamt, die CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Raimund Haser sowie die Landtagsabgeordnete Petra Krebs (grüne) in Pressemeldungen mit.

„Der Landkreis erhält damit knapp 500 000 Euro mehr Förderung als im Vorjahr“, wird Landrat Heiko Schmid zitiert. Mit dieser Förderzusage leiste die öffentliche Hand weiterhin einen wertvollen Beitrag, nicht nur um den Strukturwandel abzufedern, sondern auch um den ländlichen Raum zukunftssicher zu machen, weiter zu entwickeln und zu stärken und damit die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts weiter. Erstmalig sei am mehrstufigen Auswahlverfahren neben einem Vertreter der Gemeinden auch ein Vertreter der großen Kreisstädte beteiligt gewesen, so Schmid weiter. „Es war ein sehr strukturierter und konstruktiver Dialog gemeinsam mit dem Regierungspräsidium und allen Akteuren, der auch für die Zukunft zuversichtlich stimmt.“

Von den ELR-Fördergeldern „geht ein kräftiger Schwung für die Weiterentwicklung unserer Heimat aus: Sei es bei der Schaffung von Wohnraum, dem Ausbau der Grundversorgung oder der Stärkung von kleineren und mittleren Betrieben. Das macht unsere Region noch attraktiver und steigert die Lebensqualität“, sagt Dörflinger. „Das ELR ist ein Goldschatz für den Ländlichen Raum. Wir werden uns auch in Zukunft in den Finanzverhandlungen dafür einsetzen, dass der Topf so prall gefüllt bleibt wie bisher“, Krebs und Haser in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der Schwerpunkt liege weiter auf Gebäudesanierungen und -umnutzung im Ortskernbereich, so der Landrat. Mehr als 2,45 Millionen Euro kommen dem Bereich Wohnen zugute. Demnach fließen weitere rund 1,3 Millionen Euro in gewerbliche Projekte, die damit Arbeitsplätze im ländlichen Raum sichern und schaffen, so Schmid weiter. Rund 815 000 Euro fließen in den Bereich Grundversorgung und unterstützen damit die Bereitstellung von Waren und Dienstleitungen in ländlich geprägten Ortschaften. Mit weiteren 275 000 Euro werden darüber hinaus kommunale Maßnahmen durch das Land gefördert.

Folgende Städte und Gemeinden sind im Programm 2022

Attenweiler (117 270 Euro), Biberach (137 360 Euro), Dettingen (45 000 Euro), Dürmentingen 699 760 Euro), Dürnau (90 120 Euro), Eberhardzell (199 240 Euro), Erlenmoos (40 000 Euro), Erolzheim (20 000 Euro), Ertingen (214 830 Euro), Gutenzell-Hürbel (459 650 Euro), Ingoldingen (428 230 Euro), Laupheim (88 000 Euro), Maselheim (182 900 Euro), Mietingen (555 750 Euro), Mittelbiberach (9120 Euro), Ochsenhausen (73 800 Euro), Riedlingen (161 340 Euro), Rot an der Rot (148 680 Euro), Schemmerhofen (379 700 Euro), Steinhausen/Rottum (309 680 Euro), Unlingen (240 000 Euro), Uttenweiler (117 345 Euro), Wain (104 115 Euro) und Warthausen (5205 Euro).