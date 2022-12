Förderklasse der MES Biberach mit sozialem Engagement

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Praxisunterrichts Arbeitsfeld „Nahrung“, „Textilarbeit“, „Textverarbeitung“ und Mathematik legten sich die beiden SchülerInnen Nikola Wrzeszczynska und Lukas Horn der Förderklasse KOBV (Kooperative Berufsvorbereitende Einrichtung) für das interdisziplinäre Projekt „Die Lebkuchenwerkstatt“ fest. Über vier Wochen hinweg buken sie Kartoffellebkuchen, überzogen diese mit Schokolade und Fadenzucker, erstellten Etiketten und Verkaufsmedien und verpackten die Lebkuchen ansprechend. Diese wurden abschließend mit großem Erfolg an die LehrerInnen verkauft.

„Mir ist wichtig, dass wir den Erlös persönlich übergeben“, so der Schüler Lukas Horn. Am 19. Dezember wurden bei einem Besuch 222 Euro an die Wohnungslosenhilfe Biberach übergeben. Als Belohnung erhielt die Schulklasse eine dortige Führung. Die Schüler meldeten viele positive Lerninhalte zurück, wie „Es hat mich glücklich gemacht“, „Backen hat Spaß gemacht“, „Kunden gewinnen und gleichzeitig Bedürftigen helfen“, und viele mehr. Als Resümee freuen sie sich auf das nächste Projekt.