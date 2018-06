Flucht und Heimat sind die großen Themenbereiche

Rund 60 Filme in sieben Preisträgerkategorien warten fünf Tage lang auf etwa 13000 Besucher. So lassen sich, auf wenige Zahlen reduziert, die Biberacher Filmfestspiele zusammenfassen, die vom 2. bis 6. November zum 38. Mal im Festivalkino „Traumpalast“ stattfinden. Bei einer Pressekonferenz verrieten Intendant Adrian Kutter und Werner Krug, Vorsitzender des Vereins Biberacher Filmfestspiele erste Einzelheiten.

Der Eröffnungsfilm: Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 2. November, ab 18 Uhr in der Stadthalle mit der ZDF-Produktion „Der mit dem Schlag“. „Das ist eine bitterböser Komödie über einen Außenseiter, der nur ausgenutzt wird und am Ende in der Psychiatrie landet“, sagt Kutter. Gerade die Auswahl des Auftaktfilm sei immer schwierig. „Ich weiß aber, dass es das Eröffnungspublikum eher humoristisch und nicht zu verkopft mag. Ich werd’s aber mit Fassung tragen, wenn mir am Ende jemand sagt, dass der Film nicht anspruchsvoll genug war“, meint der Intendant. Regisseur Lars Becker sowie die Schauspieler Kurt Krömer und Lisa Maria Potthoff werden zur Eröffnung dabei sein, Armin Rohde ist angefragt.

Das Programm: Rund 60 Filme laufen in den Kategorien Spielfilme, Debütspielfilme, Fernsehfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme und in der Reihe „Biberach Spezial“. Eine thematische Klammer – wenn auch nicht bewusst – bilden laut Kutter diesmal die Bereiche Flucht, Fluchtursachen und Heimat. „Dieses Thema ist inzwischen bei den Filmemachern angekommen“, sagt Kutter. Die Liste der Filme, die laufen, steht bereits fest, nicht allerdings Tag und Uhrzeit. Ein besonderes Highlight ist der letzte Bodensee-Tatort mit Eva Mattes, der vorab in Biberach zu sehen sein wird. Auch die dreistündige ARD-Produktion „Spuren der Rache“ mit Heiner Lauterbach ist „ein aufwändig und sorgfältig produzierter Film“, so Kutter. Generell sei die Qualität vieler TV-Produktionen seiner Meinung nach inzwischen so hoch, dass sie alle auch im Kino laufen könnten. Er stell mit Bedauern jedes Jahr fest, dass es dass Kino nicht mehr hinbekomme, brennende Themen und Inhalte aufzugreifen.

Der regionale Aspekt: In der Dokumentarreihe dürfte regional vor allem der Film „Campus Galli“ interessant sein, der sich mit dem Bau einer karolingischen Klosterstadt bei Meßkirch beschäftigt.

Für die Kurzfilmfans, von denen es bei den Filmfestspielen traditionell viele gibt, hat Kutter wieder drei Blöcke mit jeweils sechs Filmen zusammengestellt, darunter der Film „Einzelzimmerwohnung“ der aus Biberach stammenden Filmemacherin Lena Fakler.

In der Reihe „Biberach Spezial“ sind zwei Musikvideos des Biberacher Grimmepreisträgers Philipp Käßbohrer zu sehen, die er für das Bandprojekt „Get well soon“ von Konstantin Gropper aus Erolzheim gedreht hat. „Lumière“ heißt das Werk des Biberacher Filmproduzenten Uli Stöckle, das sich mit Wieland und der Pressefreiheit auseinandersetzt und auf einer Idee der Biberacher Regiusseurin Cornelia Sikora basiert. Den 150. Geburtstag des Laupheimer Filmpioniers Carl Laemmle, der 2017 ansteht, würdigt das Festival mit der SDR-Dokumentation „Der Traumfabrikant Carl Laemmle“ von 1983.

Die Stars: Noch steht nicht endgültig fest, welche Filmschaffenden tatsächlich nach Biberach kommen, bestätigt sind aber bereits Heiner Lauterbach und seine Tochter Maya, Eva Mattes und Kurt Krömer. Angefragt sind unter anderem Christiane Hörbiger, Hannah Schygulla, Margit Carstensen, Irm Hermann und Armin Rohde. „Die Liste wird in den nächsten Wochen konkreter, wenn die einzelnen Schauspieler ihre Drehpläne für den Herbst haben“, sagt Kutter. Noch nicht endgültig sind aus dem gleichen Grund auch die einzelnen Jurys.

Die Preisverleihung: Sie heißt in diesem Jahr erstmals nicht mehr Gala. „Wir wollen in diesem Jahr den Eintritt günstiger machen und hoffen auf mehr Besucher“, sagt Tobias Meinhold, Pressesprecher der Filmfestspiele.

Der Vorverkauf: Das endgültige Festivalprogramm erscheint am 21. Oktober. Der Vorverkauf für Vereinsmitglieder beginnt am Freitag, 28. Oktober, für das übrige Publikum am Samstag, 29. Oktober. Weitere Infos unter www.filmfest-biberach.de