Beim Maikäfer-Turnier für Florett-Fechten in Füssen sind von der Fechtabteilung der TG Biberach Swantje Borta und Floriane Karnath an den Start gegangen. Floriane Karnath wurde Turniersiegerin, Swantje Borta erreichte in der Endwertung den zweiten Platz. Zeitgleich stellten sich Theo Fuchs und David Schneider der Konkurrenz bei den Landesmeisterschaften Baden/Nord-Württemberg für Herrenflorett B-Jugend in Heidenheim.

Hoch motiviert begannen die beiden Mädchen das Turnier im Allgäu in einer gemeinsamen Vorrunde mit dem mittleren Schülerjahrgang. Swantje Borta ging sehr konzentriert ans Werk und gewann alle Gefechte, sodass sie nach der Vorrunde die Setzliste beider Jahrgänge anführte. Auch das folgende Halbfinale konnte sie mit 10:2 Treffern klar für sich entscheiden. Im Finale ließ die Konzentration nach und sie musste sich unglücklich mit 6:10 geschlagen geben.

Floriane Karnath ging mit der Erfahrung aus den vergangenen Turnieren eher verhalten an den Start. Im ersten Turnier gelang es ihr nach einem Rückstand, noch auf 5:4 zum Sieg aufzuholen. Mit jedem Gefecht wurde sie mutiger und ging schließlich an fünfter Stelle der Setzliste aus der Vorrunde hervor. Im K.o. musste sie im Viertelfinale gegen die Linkshänderin Nina Schultheiß aus Laim antreten, gegen die sie in einem spannenden Gefecht mit 10:8 gewann.

Auch das Halbfinale gegen Sara Serhat aus Fürth konnte sie mit 10:8 gewinnen und stand somit im Finale. Dort traf sie erneut auf die Italienerin Silvia Pedretti, die zunächst schnell mit 6:1 vorne lag. Mutig veränderte Floriane Karnath ihre Technik und konnte Punkt für Punkt aufholen. Bei einem Gefechtsstand von 9:9 gingen die Mädchen in die Pause. Mit frischer Konzentration konnte Floriane Karnath mit einer Parade Riposte schließlich den entscheidenden Treffer setzen, der ihr den Sieg im Turnier im jüngeren Jahrgang bescherte.

Aus in der K.o.-Runde

Am gleichen Tag nahmen Theo Fuchs und David Schneider an den Landesmeisterschaften Baden/Nord-Württemberg für Herrenflorett B-Jugend in Heidenheim teil. Mit nur 15 Teilnehmern war das Feld mit den besten Fechtern des Bundeslandes, vor allem aus den Vereinen Stuttgart und Tauber-Bischofsheim, besetzt. Die beiden Biberacher Fechter kamen gut aus der Vorrunde, mussten sich aber schon in der K.o.-Runde geschlagen geben. David Schneider erreichte schließlich den achten Platz, Theo Fuchs aufgrund der besseren Trefferdifferenz den sechsten. Beide Biberacher erhielten dafür Ranglistenpunkte und werden so voraussichtlich für die deutschen B-Jugend-Meisterschaften im Florettfechten in Baden-Baden nominiert.