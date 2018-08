Florian Ruedi steht vor DM-Titelgewinn

Zwei Siege hat Florian Ruedi vom AMC Biberach beim fünften und sechsten Lauf zur deutschen Trial-Meisterschaft in Wüsten in der Nähe von Bielefeld eingefahren. Damit hat Ruedi den Titel in der Klasse zwei so gut wie sicher. In den ausstehenden drei DM-Läufen in Sulz und Neuburg benötigt er nur noch einen zehnten Platz, um diesen dingfest zu machen.

Zwei Fahrer des AMC Biberach machten sich auf den 600 Kilometer langen Weg nach Wüsten. Die Sektionen waren dort um die kleine Ortschaft herum gebaut, bis auf eine waren es alles Natursektionen im Wald mit einer Rundstrecke von sechs Kilometern. Es waren viele lange und steile Hänge mit vielen Wurzeln zu bewältigen. Zehn Sektionen mussten in drei Runden jeweils bewältigt werden, was den Fahrern alle Kräfte abverlangte.

Da es am erste Tag nach der ersten Runde zu regnen begann, war das Gelände danach nicht wiederzuerkennen. Der Boden und die Wurzeln wurden rutschig und die Fahrer brauchten noch mehr Kraft und Konzentration, um die Sektionen zu schaffen. Florian Ruedi, der als Führender der Klasse zwei antrat, legte eine richtig gute erste Runde vor und hatte nach dieser schon sieben Punkte Vorsprung vor dem Zweiten. Als es zu regnen begann, kam Florian Ruedi am besten zurecht und vergrößerte den Vorsprung weiter. Die dritte Runde beendete er mit nur sechs Strafpunkten und bekam dafür von seinen Konkurrenten Beifall. Ruedi siegte letztlich mit großem Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Sein Teamkollege Mirco Buck kam mit den Verhältnissen in Wüsten gar nicht klar. Nur in der dritten Runde konnte er sein Können an den Tag legen, schaffte es aber nicht ganz unter die besten zehn.

Am zweiten Tag musste Mirco Buck als Dritter seiner Klasse starten. Die erste Sektion war schon sehr knifflig, alle Starter vor ihm hatten schon fünf Strafpunkte kassiert. Mirco Buck versuchte eine andere Spur, schaffte es aber auch nicht fehlerlos zu bleiben und bekam fünf Strafpunkte. Dann kam die zweite Sektion. Der Anfang klappte super, doch dann kam er einen Hang nicht ganz hoch und musste vom Motorrad absteigen. Das Motorrad fiel den Hang hinunter und gegen einen Baum. Da danach einige Dinge defekt waren, musste das Motorrad ins Fahrerlager zurückgebracht werden. Nach 45 Minuten konnte er wieder weiterfahren, hatte dadurch aber Zeitprobleme und konnte die Sektionen nicht mehr richtig anschauen. So sah dann auch die erste Runde aus. Die zweite Runde klappte dann schon besser und die dritte Runde richtig gut. Er erreichte schließlich den neunten Platz.

Florian Ruedi fing am zweiten Tag in der ersten Sektion auch mit fünf Strafpunkten an, doch dann kam er wieder richtig gut in Fahrt und verbesserte sich Runde um Runde. Die dritte Runde schloss er sogar nur mit drei Strafpunkten ab und hat damit nun beste Aussichten, sich den DM-Titel in der Klasse zwei zu holen.