Florian Ruedi fährt auf Platz sechs

Florian Ruedi hat mit Rang sechs das beste Ergebnis für den AMC Biberach beim dritten und vierten Lauf der deutschen Trial-Meisterschaft in Frammersbach (Nordbayern) eingefahren. Zudem schlug Platz zehn für ihn zu Buche. Der zweite AMC-Starter, Mirco Buck, verpasste in den beiden Läufen einen Platz unter den besten zehn.

Die schweren Sektionen in Frammersbach, die in der vorgeschriebenen Zeit von 90 Sekunden zu absolvieren waren, beinhalteten sehr große Steine im Wald. Florian Ruedi startete in der Klasse eins der höchsten DM-Startklasse. Mirco Buck (Klasse 2) war in der zweithöchsten Klasse unterwegs.

Schwere Abschnitte im Wald

Am ersten Tag regnete es zum Glück für Mirco Buck nicht, der eine Stunde vor Florian Ruedi startete. Zwei Runden mit je 15 Sektionen waren zu fahren, die Gesamtfahrzeit betrug fünf Stunden und 30 Minuten. Die meisten Sektionen bewältigte Mirco Buck gut, die schweren Abschnitte im Wald hingegen nicht so wie gewünscht. Dies änderte sich in der zweiten Runde, allerdings schaffte er drei Sektionen nicht in der vorgegebenen Zeit von 90 Sekunden. Mirco Buck konnte seine Platzierung zwar deutlich verbessern, der Sprung unter die besten zehn gelang ihm allerdings nicht.

Für Florian Ruedi lief es in der ersten Runde in den Sektionen nicht so gut, wie er es sich ausgemalt hatte. Danach steigerte er sich aber. Die zweite Runde begann richtig gut für Florian Ruedi und er wurde immer sicherer. Dennoch konnte er manche Sektionen nicht in der vorgegebenen Zeit meistern. Am Ende des Tages leuchtete Platz zehn für ihn auf dem Ergebnismonitor auf.

Beide AMC-Fahrer waren mit Blick auf den zweiten Tag zuversichtlich, da sie sich die Bodenbeschaffenheit des Geländes im Kopf eingeprägt hatten. Doch es kam anders. Durch den Regen in der Nacht waren die Sektionen nun noch schwerer zu fahren, die Steine rutschiger. Die Schiedsrichter entschieden sich dafür, ein paar wenige Teile der 15 Sektionen zu entschärfen, die erneut zwei Mal zu absolvieren waren. Die ersten Sektionen klappten bei Mirco Buck nicht, doch dann hatte er einen guten Rhythmus gefunden, überwand einige Abschnitte sogar ohne Fehlerpunkte. Für die Top Ten reichte es aber aufgrund der ersten schlechten Runde am Ende nicht ganz.

Florian Ruedi begann seines Erachtens nach furchtbar, keine Sektion, die er fuhr, wollte klappen. Dies ärgerte ihn sehr. Er machte nach der ersten Runde eine kurze Pause, um sich zu sammeln, dachte dabei sogar übers Aufhören nach, um sein Motorrad nicht zu zerstören. Doch alle sprachen ihm Mut zu und er machte weiter. Er begann die zweite Runde sehr gut in den ersten Sektionen. Zwischendurch sammelte er aber auch einige Fehlerpunkte, wovon er sich jedoch nicht nachhaltig beeindrucken ließ. Das Ergebnis sprach letztlich für sich, er legte die drittbeste Runde des Tages hin. Am Ende wurde er auf dem sechsten Platz gewertet, nach der ersten Runde hatte er noch auf Platz 17 gelegen.

Am nächste Wochenende geht es für Florian Ruedi nach Frankreich (Ancelle) zu der Europameisterschaft.