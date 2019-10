Florian Koch sichert sich DM-Titel

Mehr als 400 Sportler sind bei der deutschen Meisterschaft im 3-D-Bogenschießen im niedersächsischen Delmenhorst bei Bremen angetreten. Darunter waren auch vier Bogensportler der Schützenabteilung Dettingen aus dem Schützenkreis Biberach-Iller.

Der Wettkampf fand auf einer 1,5 Kilometer langen Strecke auf einem ehemaligen Bundeswehrübungsgelände statt. In dem naturbelassenen Gelände verbargen sich 24 Tierattrappen, auf die jeweils zwei Pfeile pro Teilnehmer geschossen wurden. Die Entfernung der Ziele war den Bogenschützen unbekannt. Ein besonderes 3-D-Ziel stellten dabei zum Beispiel zwei handgroße Tauben dar, die, von Bäumen umringt, von einer Anhöhe aus getroffen werden mussten.

Am ersten DM-Tag ging es für die Recurve-, Blank- und Langbogenschützen bei idealen Wetterbedingungen in Sechsergruppen los. Für Dettingen startete Werner Klein in der Klasse Langbogen Master. Aufgrund der hohen Anzahl von 35 Teilnehmergruppen kam es immer wieder zu sehr langen Wartezeiten, einen guten Schießrhythmus zu finden, war entsprechend schwer. Werner Klein reihte sich am Ende auf Platz 27 ein.

Am darauffolgenden Tag wurden bei gleichen Turnierbedingungen der Wettkampf für die Compound- und Instinktivschützen ausgetragen. Bei den Instinktiv-Bogenschützen vertraten Kim Brandner (Frauen), Levin Dittrich (Jugend) und Florian Koch (Jugend) die Dettinger Farben. Florian Koch zeigte sich sehr treffsicher, wie sich spätestens bei der Verkündung der Ergebnisse nach dem über fünf Stunden langen Wettkampf zeigte. Zunächst wurde in der Jugendklasse Levin Dittrich für Platz sechs mit einer Urkunde und einem Teilnehmerorden ausgezeichnet. Zuletzt war Florian Koch an der Reihe: Mit 275 Punkten sicherte er sich die Goldmedaille und schrieb zugleich Vereinsgeschichte. Er holte damit zum ersten Mal einen deutschen Meistertitel für die Dettinger Schützenabteilung.

Kim Brandner schlug sich trotz eines neuen und damit für sie ungewohnten Bogens sehr gut und erreichte den zwölften Platz in der Frauenklasse.