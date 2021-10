Florettfechterinnen der TG Biberach starten erfolgreich

Die Nachwuchsflorettfechterinnen der TG Biberach sind auf Turnieren in Tübingen und Neuried erfolgreich in die neue Saison gestartet.

Lina Carstensen, Swantje Borta und Floriane Karnath vertraten die Vereinsfarben bei den gastgebenden Tübinger Sportfechtern. Gefochten wurde in einer gemeinsamen Vorrunde mit den männlichen Athleten, was für die Fechterinnen eine besondere Herausforderung darstellte, sind doch die Wettbewerbe sonst nach Geschlechtern getrennt. Zudem wurde jahrgangsübergreifend gefochten, sodass die Biberacherinnen sich teilweise älteren und erfahrenen Fechtern gegenübersahen.

Lina Carstensen startete sehr erfolgreich, gewann von sechs Vorrundengefechten fünf klar und zog an Platz zwei gesetzt in die K.-o.-Runde ein. Dort wartete im Halbfinale der U17/U20 Alexandra Usherov vom ausrichtenden Verein. Die Biberacherin als die jüngere Sportlerin dominierte dieses Gefecht von Beginn an und gewann klar mit 15:5. Im anschließenden Finale gegen Finian Mäder vom Freiburger TS musste sich Lina Carstensen dann aufgrund der körperlichen Überlegenheit ihres männlichen Kontrahenten trotz großen Kampfgeists mit 2:12 geschlagen geben. Ein hervorragender zweiter Platz im Endklassement war der Lohn.

Floriane Karnath hatte weniger Glück. Nachdem sie eines von insgesamt sechs Vorrundengefechten gewonnen hatte, ging sie von Platz 13 der Setzliste in die K.-o.-Runde des U15-Jahrgangs. Hier traf sie auf den späteren Sieger dieser Konkurrenz, Benjamin Schrott vom MTV Stuttgart. Der hatte an diesem Tag das glücklichere Händchen und gewann das Gefecht mit 15:2 gegen die junge Biberacher Florettfechterin, die das Turnier mit dem 13. Platz abschloss.

Swantje Borta begann das Turnier mit zwei Vorrundensiegen und drei Niederlagen in der U15-Konkurrenz. Von Platz zehn der Setzliste aus fand sie in der Hauptrunde dann besser in den Wettkampf. Im Achtelfinale traf sie auf Emanuel Kern vom MTV Stuttgart. In der Vorrunde noch klar unterlegen, konnte die TG-Fechterin sich nun besser auf ihren Gegner einstellen und das Gefecht mit 15:5 ungefährdet für sich entscheiden. Im Viertelfinale wartete dann Yui Goto, ebenfalls vom MTV Stuttgart. Swantje Borta konnte ihre Kontrahentin deutlich unter Druck setzen und deren Aktionen gut parieren. Die Biberacherin führte von Beginn an und gewann das Gefecht mit 15:11. Im anschließenden Halbfinale gegen den Stuttgarter Florian Ilg fehlte Borta als letzter im Wettkampf verbliebenen weiblichen Fechterin dann etwas das Glück und die letzte Entschlossenheit, sodass dieses Gefecht 15:6 gegen sie endete. Platz drei in der Gesamtkonkurrenz des Jahrgangs U15 war ein schöner Erfolg.

Anna-Sophia Popov startete zeitgleich beim Neurieder Würmtalturnier. Die Nachwuchsflorettfechterin der TG Biberach konnte zwei ihrer fünf Vorrundengefechte gewinnen und so von Platz elf der Setzliste in die K.-o.-Runde starten. Mit Nine Schultheiß (Sportfechten Laim) lieferte sie sich dann ein spannendes Gefecht, musste dieses Achtelfinale aber letztlich mit 9:15 verloren geben. Platz zwölf im Endklassement war das Ergebnis für diesen Turniertag.