Fließwasserausbildung in der DLRG

Am Sonntag, dem 16. Oktober trafen sich elf Teilnehmer der DLRG Ortsgruppen Biberach, Ochsenhausen und Ertingen zur Fließwasserausbildung am Illerkanal in Neu-Ulm.

Bei der Ausbildung im Illerkanal lernten die Teilnehmer unter anderem den richtigen Umgang mit der persönlichen Schutzausrüstung für Fließgewässer. Hierzu gehören, neben einem Neoprenanzug als Kälteschutz, auch eine Prallschutzweste, ein Wurfsack und ein Helm. Mit dem Wurfsack können andere Einsatzkräfte abgesichert oder Verunfallte durch Zuwerfen des Wurfsacks gerettet werden.

Die Teilnehmer übten im Illerkanal das „passive Schwimmen“, also das Treiben mit der Strömung. Außerdem wurde das „aktive Schwimmen“ gegen die Strömung, um beispielsweise einen Fluss direkt queren zu können, trainiert. Neben den schwimmerischen Grundlagen wurde auch der Springereinsatz zur Personenrettung im Fließwasser geübt. Hierbei galt es den richtigen Moment für den Sprung ins Wasser einzuschätzen, um die zu rettende Person zu erreichen.

Das Schwimmen in fließenden Gewässern ist ein wichtiger Bestandteil der Grundausbildung, die jede DLRG-Einsatzkraft vor ihrem Einsatz im Wasserrettungsdienst durchlaufen muss. Die bei der Fließwasserausbildung erlernten Techniken sind nicht nur für den Einsatz in Flüssen von großer Bedeutung, sondern auch im Hochwasser sehr wichtig, weil sich hierbei beispielsweise kleine Bäche schnell zu reißenden Flüssen entwickeln können. Die DLRG Bezirk Federsee freut sich, dass die angehenden Einsatzkräfte nun sehr gut ausgebildet sind und auch erfahrene Einsatzkräfte den Lehrgang zur Auffrischung ihrer Kenntnisse nutzen konnten.