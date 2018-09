Fledermausnacht für kleine Forscher

Den Entdeckerdrang bei Kindern stärken, Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wecken, das wollen die Hochschule Biberach und das Mehrgenerationenhaus Biberach mit Veranstaltungen im Rahmen der Initiative „Mach mi(n)t!“. Los geht es am Freitag, 21. September, um 17.30 Uhr mit einer Fledermausnacht für Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Fledermäuse sind nachtaktiv, hängen gern kopfüber, „sehen“ mit den Ohren und sind die einzigen flugfähigen Säugetiere der Erde. Für den Menschen unhörbar huschen sie in der Dämmerung und in der Nacht umher. Sie erkennen jedes Hindernis und fangen dabei auch noch winzige Insekten. Wie sie sich bei absoluter Dunkelheit zurechtfinden, was man zum Schutz dieser Tiere tun kann und vieles mehr über das Leben der Tiere erfahren die Teilnehmer bei diesem Workshop. Bei einer anschließenden Wanderung im Dunkeln können mit Glück Fledermäuse bei ihren Jagdflügen beobachtet und mit dem Detektor ihre Rufe einfangen werden. Durch die Fledermausnacht führt Sonia Müller vom Naturschutzbund (Nabu) Biberach. Treffpunkt der dreistündigen Veranstaltungen ist um 17.30 Uhr im Stadtteilhaus Gaisental. Bei starkem Regen oder Wind entfällt die Führung. Witterungsgerechte warme Kleidung und Taschenlampen sind mitzubringen. Begleitpersonen dürfen mit.