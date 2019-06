Flachs und Frank holen sich den Titel

Beim WGV-Tennis-Cup der Jugendmeisterschaften im Bezirk F ist in Ravensburg jeweils ein Titel an den TV Biberach-Hühnerfeld und die SF Schwendi gegangen. Die Königsklasse der U16-Juniorinnen wurde bis ins Finale von Angelina Flachs (TV Biberach-Hühnerfeld) dominiert. Erst ihre Finalgegnerin Jule Feyen (ebenfalls TV Biberach-Hühnerfeld) verlangte ihr beim 6:4, 6:4 einiges ab. Die dritten Plätze gingen an Liz Döhner (SSV Ulm 1846) und Carolin Krauß (TC Ravensburg). Die Endergebnisse entsprachen auch den Setzplätzen.

Sowohl Jenna Frank (SF Schwendi) als auch Johanna Öxle (TC Meckenbeuren-Kehlen) spielten sich bei U14-Juniorinnen fast verlustpunktfrei ins Finale. Aber hier forderten sich beide gegenseitig so stark, dass man die beiden Gegnerinnen durchaus als ebenbürtig bezeichnen kann. Die Schwendierin Frank siegte dann knapp mit 6:3, 4:6 und 10:7.