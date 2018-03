Flüchtlinge lernen Zimmerer-Beruf kennen

Neun Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule, einer beruflichen Schule aus Esslingen, haben das Zimmererausbildungszentrum in Biberach besucht. Sie absolvieren momentan ein Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen (VABO). Währenddessen sollen sie über das Projekt Kooperative Berufsorientierung für neue Zugewanderte (KooBO-Z) mehrere Ausbildungsberufe kennenlernen. Nach einem Vortrag und einer Führung durften sie selbst mit Säge und Schleifpapier ein Schneidebrettchen herstellen.

Reza Najibi ist einer von ihnen. Er steht an der Werkbank und sägt das Brett aus Ahornholz sorgfältig entlang der Bleistiftmarkierung ab. Dann greift er zu Schleifpapier und Schleifblock, um die Oberfläche und die Kanten des Brettchens zu glätten. Der junge Mann wirkt glücklich und völlig in seine Aufgabe vertieft. Stolz zeigt er schließlich Ausbildungsleiter Bernd Otto das fertige Ergebnis.

Sprachkenntnisse sind wichtig

Dieser möchte an diesem Vormittag den jungen Erwachsenen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren den Beruf des Zimmerers näherbringen. Bei einer Führung erklärt er anhand von Modellen die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Holz. Interessiert lauschten die Schüler den Erklärungen. Unter anderem erklärte Otto, worauf es beim Bau eines Hausmodells aus Holz und dem Bau einer Treppe ankommt. Außerdem gab es in der Ausstellung eine Station, an der man die Holzsorten zum Klingen bringen konnte. Dadurch lernten die Schüler nebenbei auch Deutsch, denn sie versuchten die Beschriftungen der Holzarten zu lesen.

Anschließend besichtigten die jungen Erwachsenen die Werkstätten. Momentan seien dort überwiegend Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr damit beschäftigt, ein Modell eines Fachwerkhauses zu bauen, so Otto. In der ersten Werkstatt hatten die neun Schüler die Chance, direkt mit den Azubis zu sprechen. Die ergriffen sie und stellten interessiert Fragen oder schauten den Zimmerer-Azubis einfach bei der Arbeit zu.

Das Ausbildungszentrum für Zimmerer in Biberach betreut den Nachwuchs im Zimmererhandwerk. Jährlich würden etwa 1200 Azubis des zweiten und dritten Lehrjahrs aus Baden-Württemberg das Zentrum besuchen, sagt der Ausbildungsleiter. Sie absolvieren dort zusätzlich zur Berufsschule und dem Ausbildungsbetrieb überbetriebliche Kurse. Diese sollen die Lücken in der Ausbildung schließen, da die Betriebe durch ihre Spezialisierungen nicht die gesamte Bandbreite des Handwerkberufs abdecken können. Würde sich einer der Flüchtlinge zu einer Ausbildung als Zimmerer entscheiden, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Biberach ans Zimmererausbildungszentrum zurückkehren, so Otto.

„Ziel der Exkursion ist es, den Geflüchteten den Beruf näherzubringen und über Praktika auch Ausbildungsplätze zu vermitteln“, erklärt Silvie Wiest, von Pro Holz BW. Die Gesellschaft hatte den Besuch in Biberach in Kooperation mit dem Bildungsträger Berufliche Bildung organisiert. Diese ist für die Durchführung des Projekts KooBO-Z, das vom Kultusministerium finanziell gefördert wird, verantwortlich. „Ein Ausbildungsplatz bietet letztlich auch eine gute Chance, um dauerhaft in Deutschland bleiben zu können“, sagt Wiest.

Insgesamt sei die Exkursion erfolgreich verlaufen, so das Fazit von Silvie Wiest. In einer Feedback-Runde haben sechs der neun Schüler Interesse an einem Praktikumsplatz bekundet. Bis sie den antreten können, müssen sie aber noch besser Deutsch lernen. „Die Sprache ist bei uns in der Ausbildung sehr wichtig“, erklärt Ausbildungsleiter Bernd Otto. „Sie müssen erst mal grundsätzlich Deutsch können, damit sie dann auch die ganzen Fachbegriffe verstehen.“