Die Therme Jordanbad bietet ab 23. Februar montags einen Kurs Aqua Fit an. Das heißt: Spaß und Konditionstraining im Wasser für den gesamten Körper. Der Kurs findet von 15 bis 17 Uhr an acht Montagen statt. Die Teilnahme kostet 96 Euro. Anmeldung an der Kasse der Therme, Telefon 07351/343 100.