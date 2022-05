Fit für die Zukunft: Hochschule startet KI-Projekt in Lehre

Gesichtserkennung auf dem Smartphone, digitale Sprachassistenten oder der Spam-Filter des E-Mail-Programms – Künstliche Intelligenz (KI) ist längst ein Teil unseres Alltags geworden. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter. Die Art, wie wir leben und arbeiten, ändert sich durch die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von KI grundlegend. Davon ist auch der Bildungssektor nicht ausgeschlossen. An der HBC gibt es jetzt das Projekt KI-TEACH².

Die Hochschulen spielen bei den Veränderungen, die KI bringt, eine zentrale Rolle: Zum einen bilden sie Fachkräfte aus, die unterschiedliche KI-Anwendungen in ihrem Arbeitsalltag nutzen können, zum anderen verändert Künstliche Intelligenz auch die Wissensvermittlung.

An der Hochschule Biberach (HBC) beschäftigen sich die Lehrenden schon länger mit der Thematik. Um diese Aktivitäten zu bündeln und gemeinsam voranzutreiben, gibt es jetzt das Projekt KI-TEACH². Alle vier Fakultäten arbeiten dabei zusammen, um Wissen systematisch aufzubauen und Kompetenzen zu erweitern. „Langfristig wollen wir Lehrende wie Studierende dazu befähigen, ihre Kenntnisse weitergeben zu können und sie so zu TransformatorInnen ausbilden, die den Wandel in der Gesellschaft begleiten und voranbringen“, beschreibt Projektkoordinatorin Annika Kühn die Zielsetzung.

In einem ersten Schritt ist jetzt eine fakultätsübergreifende Initiativgruppe aus Forschenden, Lehrenden und Studierenden gegründet worden. Sie soll die Projektrichtung maßgeblich bestimmen und gestalten, beispielsweise durch das Erarbeiten von Wikis und FAQs, die allen Hochschulangehörigen offenstehen. „Wir laden Forschende, Lehrende und Studierende herzlich ein, sich zu beteiligen. Wer sich zum Thema KI austauschen und Wissen erweitern möchte, ist bei uns genau an der richtigen Adresse“, so Kühn.

Finanziell unterstützt wird das Vorhaben durch die Förderinitiative „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ von Bund und Ländern für eine Projektlaufzeit von vier Jahren. Diese Förderung ermöglicht mittelfristig auch Lehraufträge, Weiterbildungsmaßnahmen und Exkursionen. Im Mai beginnt ein KI-Experte seine Arbeit an der HBC. Dann werden auch Diskussionsformate und Workshops geplant, bevor im September das Projekt KI-TEACH² auf einer Tagung in Biberach zur innovativen Lehre vertreten sein wird.