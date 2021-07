Fischer läuft auf Platz elf in Reute

Florian Fischer (SV Birkenhard) hat mit Platz elf das beste Ergebnis der heimischen Athleten beim Zehn-Kilometerlauf in Reute erzielt. Neben Fischer waren laut Mitteilung auch Markus Fajerski (SV Birkenhard) und Sebastian Gawatz (TG Biberach) am Start.

Auf der flachen und vermessenen Strecke durch Reute waren eine kleine und vier große Runden zu laufen. Das 62 Teilnehmer umfassende Starterfeld hatte sich nach einer Runde schon auseinandergezogen. In der letzten Runde brach Gawatz ein und belegte mit 37:06 Minuten letztlich Rang 14. Fischer und Fajerski konnten ihr Tempo gut halten. Fischer zog in der vorletzten Runde nochmals an und kam in 36:51 Minuten als Elfter ins Ziel. Knapp dahinter reihte sich Fajerski (36:56 Minuten) ein. Den Lauf gewann Simon Friedrich (TSV Straßberg/33:37) bei den Männern. Schnellste Frau war in 39:11 Minuten Ricarda Rapp (TSV Stetten).