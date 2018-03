Firmeneinbruch in der Bleicherstraße

Ein Unbekannter ist am Wochenende in eine Firma in der Bleicherstraße in Biberach eingebrochen. Die Spuren der Tat bemerkte ein Mitarbeiter am Montagmorgen.

Der unbekannte Täter hatte am Wochenende die Scheibe eines Tors eingeschlagen und war so in das Gebäude gekommen. Auf der Suche nach Brauchbarem brach er eine Tür auf. Er durchwühlte Schubladen und Schränke. Ob der Unbekannte bei seinem Einbruch etwas erbeutet hat, weiß die Polizei im Moment noch nicht.

Die Polizei in Biberach (Telefonnummer 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten prüfen auch, ob ein Zusammenhang mit der Tat in der Ehinger Straße besteht.