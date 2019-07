Firma Handtmann freut sich über musikalische Schützengrüße

Die kleinen Schützentrommler und -pfeifer haben an Schützenmittwoch am Stammsitz der Firma Handtmann in der Arthur-Handtmann-Straße aufgespielt. Mit ihrem Auftritt erfreuten sie auch 70 Mitarbeiter, die in diesem Jahr ihren 50. oder 60. Geburtstag feiern und zu einer kleinen Feierstunde eingeladen waren. „Diese Jahrzehnte alte Tradition zeigt die Verbundenheit der Familie und Firma Handtmann mit Biberach. Gleichzeitig würdigt sie damit die langjährige Treue der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Unternehmen“, schreibt die Firma in ihrer Pressemitteilung.