Firma Härle spendet an Hospiz Haus Maria

Seit 1880 besteht das Bauunternehmen Härle in Maselheim. „Wir haben anfangs für das benachbarte Kloster Heggbach gearbeitet und arbeiten nun dort für die St. Elisabeth-Stiftung“, erklärt Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Härle (auf dem Foto links) bei seinem Besuch im Hospiz. „Unsere 5000 Euro-Spende kommt hier direkt an. Alle Achtung, wie in dieser Einrichtung mit Menschen in ihrer letzten Lebensphase umgegangen wird. Wir hatten schon Bekannte, die sich sehr gut aufgehoben fühlten bei Herrn Bär und seinem Team“. Hospizleiter Tobias Bär (rechts) bedankt sich herzlich. Foto: Andrea Reck/St. Elisabeth-Stiftung