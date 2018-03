Finnisches Quartett gastiert im Jazzkeller

Das Quartett um die „finnische Nachtigall“ Tuija Komi spielt Musik aus dem Land der Mitternachtssonne und der tausend Seen. Das Konzert findet am Freitag, 9. März, um 20.30 Uhr im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule statt.

Die in München lebende Komponistin und Sängerin Tuija Komi präsentiert Musik aus ihrem Konzertprogramm „Music is Magic“ – von heiter bis mollig. Sie macht weder Halt vor Titeln wie „Thank you for the music“ oder „Feeling good“. Sie hat mit Walter Lang am Klavier, Peter Cudek am Bass und Martin Kolb am Schlagzeug preisgekrönte Musiker in ihrem Quartett.

Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 13 Euro. Biberacher Schüler haben im Jazzclub freien Eintritt. Die Abendkasse ist ab 19.45 Uhr besetzt. Kartenreservierungen sind bis Freitag, 12 Uhr, über das Bestellformular auf www.jazzbiber.de möglich.