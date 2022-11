Finissage der Ausstellung „Unsere Würde tanzt“ in der Friedenskirche

Mit dem kulturellen Abend „Pensées – Gedanken“ über Krieg und Frieden, Flucht und Vertreibung und den Erhalt einer lebenswerten Welt beenden die Kooperationspartner des Projekts am Mittwoch, 9. November, 19 Uhr, in der Friedenskirche die Ausstellung mit Begleitprogramm „Unsere Würde tanzt“. Schauspielerinnen und Schauspieler des Dramatischen Vereins Biberach stellten unter Leitung von Thomas Laengerer im Rahmen eines „Werkstatt – Projekts“ ein Programm aus Texten, Gedichten, Liedern und Szenen zusammen, die sich mit dem schwierigen Thema beschäftigen. Kunst und Kultur und gerade auch die Menschen, die sich mit Theater beschäftigen, haben die Aufgabe, Themen aufzugreifen, die andere bewegen und zu denen es keine einfachen Lösungen gibt. Die Veranstaltung findet in Kooperation der Evangelischen Familien-Bildungsstätte (fbs), der Katholischen Erwachsenenbildung (keb), der Friedenskirche, der Lokalen Agenda und des Dramatischen Vereins Biberach statt.