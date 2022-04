Finissage der Ausstellung Evelyn Weinzierl und Johannes Lauter

Mit einem Künstlergespräch endet am kommenden Freitag die aktuelle Ausstellung „All the stories we tell and listen to“ in der Galerie der Stiftung BC – pro arte am Ulmer Tor. Zu sehen sind Holzskulpturen des Berliner Künstlerpaares Evelyn Weinzierl und Johannes Lauter – beide ehemalige Meisterschüler von Stefan Balkenhol an der Kunstakademie Karlsruhe. Die Finissage mit Künstlergespräch beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.