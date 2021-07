Finanzierung für neue Klinikkapelle in Biberach steht

Die Fertigstellung der Klinikkapelle im Neubau der Sana-Klinik in Biberach befindet sich auf dem Weg. Wie das Landratsamt in einer Pressemeldung mitteilt, habe sich Landrat Heiko Schmid in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses froh darüber gezeigt, dass nach vielen Planungs- und Gesprächsrunden mit den beiden Kirchen, der Sana-Kliniken Landkreis Biberach, dem Generalübernehmer Vamed und dem Projektsteuerer die Kapelle nun fertiggestellt werden könne und die Finanzierung, vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags, stehe.

„Wichtig war allen Beteiligten, dass die Räumlichkeiten ausdrücklich jeder Konfession und jedem offensteht und diese zum Verweilen und zum Gebet einladen soll“, so Schmid. Der Künstler Bernhard Huber aus Esslingen hatte sich in einem Künstlerwettbewerb durchgesetzt und „einen hochwertig und künstlerisch ansprechenden Raum“ geplant, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Ausschuss hatte bereits im vergangenen Jahr gegenüber Sana eine Kostenübernahmeerklärung in Höhe von 80 000 Euro für bauliche Maßnahmen abgegeben. Nun hat der Ausschuss einstimmig dem Kreistag empfohlen, Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 150 000 Euro freizugeben. Die 80 000 Euro sind hier bereits enthalten. Die weiteren Kosten, die insgesamt 434 000 Euro betragen, werden zum großen Teil von den beiden Kirchen mit 264 000 Euro getragen. Sana, das schon rund 120 000 Euro für den Rohbau investiert hat, übernimmt weitere 20 000 Euro.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss habe darüber hinaus dem Kreistag einstimmig empfohlen, dass der Landkreis einem geplanten Förderverein zur weiteren Begleitung und Unterstützung der Klinikkapelle beitritt.

Der katholische Dekan Sigmund Schänzle, der zusammen mit dem evangelischen Dekan Matthias Krack bei der Sitzung zu Gast war, bedankte sich laut Mitteilung für die Unterstützung: „Ich freue mich auf einen Raum, der im neuen Klinikum in Biberach Hoffnung, Zuversicht und Perspektiven geben soll. Vielen Dank an den Landkreis und den Kreistag für die wertvolle Unterstützung.“