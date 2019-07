Finalprüfungen zur Kreismeisterschaft stehen auf dem Programm

Die Reitervereinigung (RVG) Biberach veranstaltet von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, ein Dressurturnier auf der Anlage am St.-Georgs-Weg. Eingegangen sind mehr als 500 Anmeldungen von Teilnehmern aus Baden-Württemberg und Bayern. Ausgetragen werden auch Qualifikations- und Finalprüfungen zur Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach.

Am Freitag, 26. Juli, beginnen um 9.30 Uhr im großen Viereck die Prüfungen für Nachwuchspferde im Alter von drei und vier Jahren. Der Samstag startet um 8 Uhr mit dem Finale der Kreismeisterschaft des PSK Biberach, einer Dressurprüfung der Klasse M** für die Leistungsklassen eins, zwei und drei. Ab 13 Uhr wird im kleinen Viereck in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L-Trense das Kreismeisterschaftsfinale der Leistungsklassen vier und fünf ausgetragen. Um 13 Uhr können sich die Reiter in einer Dressurpferdeprüfung Klasse A für den Gerd-Gussmann-Cup qualifizieren. Neben weiteren Prüfungen für Nachwuchspferde beginnt ab 15.15 Uhr eine Dressurprüfung der schweren Klasse S* (Prix St. Georges) mit 46 Nennungen.

Am Sonntag geht es im großen Viereck um 8 Uhr mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M los. Zeitgleich wird im kleinen Viereck in zwei Abteilungen eine A*-Dressurprüfung geritten. Diese ist eine Qualifikationsprüfung zur Kreismeisterschaft der Junioren (U18) in den Leistungsklassen fünf und sechs. Den Abschluss des Turnierwochenendes bildete die Prüfung S**-Intermediare I. Für diese sind 24 Anmeldungen eingegangen, Beginn ist um 15 Uhr. Für den Gastgeber RVG Biberach wird Martina Luxenburger mit Leander an den Start gehen.