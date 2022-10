Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Finale der Deutschen Trial Meisterschaft in Werl erreichte Linda Weber einen 5. und 6. Platz, sie erreichte damit den siebten Platz in der Endwertung.

73 Fahrer nahmen am Finale beim MSC Werl teil. Sie erwartete ein Wettermix, der es in sich hatte. Am Morgen hatte es zwar leichten Regen, der den Sektionen jedoch nichts ausmachte. Nach circa vier Sektionen kam dann ein Wolkenbruch, der die Bedingungen komplett auf den Kopf stellte. Die Hänge wurden rutschig und die Hindernisse schmierig. Im Lauf des Tages trockneten das Gelände durch Sonne und Wind zwar wieder ab, aber für zahlreiche Punkte war gesorgt. An beiden Tagen wurden 15 Sektionen und zwei Runden gefahren. Der MSC Werl hatte im Vorfeld 20 Sektionen gebaut, so dass am zweiten Tag neue Sektionen hinzu kamen und die alten z.T. abgeändert wurden.

Für die 17- Jährige Trialfahrerin des AMC Biberach war es eine Herausforderung, da sie bei den vorhergehenden Läufen in Osnabrück krankheitsbedingt nicht starten konnte. Ihr fehlten also zwei Läufe für die Gesamtwertung und sie konnte in den letzten beiden Wochen auch nicht trainieren. Bei 15 Sektionen war eine breite Vielfalt an Sektionsmöglichkeiten vorhanden, es gab Röhren, Felsen, Steinfelder und Hänge zu befahren. Besonders in den Steinfeldern und an den Hängen konnte Linda ihr Können zeigen. Leider hatte sie am ersten Tag durch die Bodenverhältnisse Schwierigkeiten bei Hindernissen, an denen sie abrutschte. Die weiße Sektion war am ersten Tag extrem technisch angelegt und wurde von den wenigsten Teilnehmerinnen geschafft. Auch die blauen Sektionen waren sehr anspruchsvoll mit Hindernissen und z.T. sehr lang. Bei Punktegleichstand konnte Linda am Ende zwei Nullsektionen mehr vorweisen und erreichte am Samstag den 6. Platz.

Am Sonntag hatte es schönstes Herbstwetter und die Fehlerpunkte halbierten sich. Wieder konnte Linda die Steinfelder bravourös bewältigen und aus den Hangsektionen oft Nullsektionen machen. Die weiße Sektion hatte dieses Mal hohe Stufen und Doppelstufen, konnte von ihr aber jedes Mal mit drei Fehlerpunkten absolviert werden. „Mein erstes DM-Trial ohne eine Fünf“ freute sie sich am Ende des Tages. Sie konnte sich punktemäßig deutlich von ihren Konkurrentinnen absetzen und erreichte den 5. Platz. In der Endwertung der DM kam sie damit wie schon im Vorjahr auf den siebten Platz.