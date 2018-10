Fimpel sichert sich Titel bei „Süddeutschen“

Der Leichtathlet Rainer Fimpel von der TG Biberach hat sich den Titel bei der süddeutschen Senioren-Meisterschaft im Fünfkampf in der Altersklasse M50 gesichert. Die Titelkämpfe wurden in Nieder-Olm bei Mainz ausgetragen.

Bei stark böigem Wind ging Rainer Fimpel im Weitsprung mit 5,35 Metern bereits bei der ersten Disziplin in Führung. Diese behauptete er auch nach guten 42,99 Metern im Speerwurf. Im 200-Meter-Lauf musste der TG-Athlet auf der ungünstigen Innenbahn laufen. Trotz Gegenwind erzielte er in 26,19 Sekunden die schnellste Zeit in seiner Altersklasse. Auch in seiner Zitterdisziplin, dem Diskuswurf, blieb Rainer Fimpel mit soliden 28,77 Metern im Soll. Durch die Führung nach vier Disziplinen musste Fimpel im abschließenden 1500-Meter-Lauf nicht mehr an seine Grenzen gehen und konnte kontrolliert mit dem zweitplatzierten Andreas Dobbertin mitlaufen und ihm auf der Zielgeraden noch einige Meter abnehmen. Fimpels Zeit: 5:31 Minuten.