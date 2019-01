Filmseminar zur Studentenrevolte

Ein Filmseminar mit Adrian Kutter findet am Sonntag, 3. Februar, um 18 Uhr in der Volkshochschule statt. Die Veranstaltung ist der letzte Teil einer Reihe über die 68er-Bewegung. An dem Abend steht die Studentenrevolte an der Columbia-University von New York im Mittelpunkt. Der Film aus dem Jahr 1970 basiert auf James S. Kunens Buch „The Strawberry Statement“ von 1968. Er zeichnet die Studentenrevolte an der Columbia University nach. Als Hauptfigur Student Simon James die Bekanntschaft von Linda macht, einer Anhängerin von Marcuse und Che, schließt er sich den Protesten an und dokumentiert diese mit der Super-8-Kamera. Zum Helden des Campus avanciert er durch eine Rauferei mit dem rechtsgerichteten George, bei der er an der Lippe verletzt wird. Er wischt sich das Blut übers Gesicht und macht die Polizei für seine Misshandlung verantwortlich. Er wird vom Mitläufer zum Überzeugten und setzt sich gegen die Räumung eines besetzten Unigebäudes zur Wehr.

Karten zum Preis von acht Euro gibt es an der Abendkasse.