Filmreihe zu den Georgischen Wochen zeigt Eröffnungsfilm „Die langen hellen Tage“

Im Rahmen der „Georgischen Wochen“ werden in Zusammenarbeit mit der VHS Biberach und dem Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg eine Reihe von vier Filmen aus Georgien gezeigt. Das kündigt die Stadtverwaltung Biberach in einem Schreiben an.

Georgische Filme zeichnen sich durch ihre große künstlerische Gestaltung und soziale und politische Relevanz aus und sind sehr erfolgreich bei den namhaften europäischen Filmfestivals wie in Berlin, Cannes und Venedig vertreten. Auch der Eröffnungsfilm „Die langen hellen Tage“, der am Freitag, 30. September, um 19 Uhr in der VHS vorgeführt wird, wurde schon bei seiner Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin 2013 mit einem Preis ausgezeichnet, dem noch eine Vielzahl weiterer internationaler Preise folgten, wie das „Herz von Sarajevo“ als bestem Film. Georgien reichte den Film für die Verleihung des Oscars 2013 für den besten fremdsprachigen Film ein.

Das Filmdrama des deutsch-georgischen Regie-Paars Nana Ekwtimischwili und Simon Groß spielt in der Umbruchzeit Georgiens Anfang der 1990er Jahre. Zwei beste Freundinnen werden zu jungen Frauen – in einer von Kommunismus und Bürgerkrieg zerrütteten Gesellschaft. In einer Welt, in der eine geschenkte Pistole als Liebesbeweis gilt und ein Heiratsantrag wie eine Entführung wirkt, liegen Liebe und Lebensgefahr dicht beieinander. Das so zarte wie vitale Film-Poem, bildschön fotografiert, nimmt die Leichtigkeit und den Mut der beiden auf und verzaubert mit der ironischen Gelassenheit, die ihre einzige Waffe ist.

Die Vorführtermine der anderen drei Filme sind am 28. Oktober, 11. und 18. November, jeweils freitags, um 19 Uhr in der VHS Biberach, Raum 17.